Deutsche Bank doların 2026'da değer kaybetmesini bekliyor

Deutsche Bank, doların ticaret ağırlıklı bazda 2026 sonuna kadar yaklaşık yüzde 6 değer kaybetmesini beklediğini açıkladı

Oluşturma Tarihi 26 Kasım 2025 10:20

Son Güncelleme Tarihi 26 Kasım 2025 10:24

Almanya merkezli bankacılık devi Deutsche Bank döviz kurlarına ilişkin beklentisinde güncellemeye gitti.

DOLAR İÇİN 2026 BEKLENTİSİ

Deutsche Bank döviz stratejistleri tarafından hazırlanan son rapora göre, dolar endeksi 2026 sonuna kadar yüzde 6 oranında bir gerileme yaşayacak.

'Trump şoku' olarak adlandırılan etkinin artık geride kaldığı belirtililen rapora göre doların zayıflamasını destekleyen temel unsurlar hâlâ geçerliliğini koruyor.

ABD'nin dış denge görünümü ve para politikası döngülerinin birlikte ele alındığında dolarda belirgin bir düşüş eğilimi sürüyor.

EURO/DOLAR PARİTESİNİN YÜKSELMESİ BEKLENİYOR

Bankanın Avrupa tarafına ilişkin değerlendirmelerde ise 1,15855 seviyesinde olan euro/dolar paritesinin 2026 sonunda 1,25 seviyesine yükselmesi bekleniyor.

