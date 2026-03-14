Dolarda 4 ay sonra bir ilk! DXY 100 puanı aştı

ABD doları, euro, İsviçre frangı, Japon yeni, Kanada doları, İngiliz sterlini ve İsveç kronu karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin enerji arzına ilişkin endişeleri artırmasıyla yükseliş kaydetti.

Analistler, bu durumun enflasyon risklerini beraberinde getirerek merkez bankalarının politika adımlarında daha temkinli davranmasına yol açabileceğini belirtiyor.

YATIRIMCILAR DOLAR VARLIKLARINA YÖNELDİ

Dolardaki değerlenme, yatırımcıların ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile İran'dan gelen misillemelerin yarattığı jeopolitik riskler nedeniyle dolar varlıklarına yöneldiğini gösteriyor. Bu eğilim, dolar endeksinin yukarı yönlü hareket etmesine katkı sağladı.

DOLARDA 4 AY SONRA İLK KEZ 100 SEVİYESİ AŞILDI

25 Kasım 2025'ten bu yana ilk defa 100 seviyesinin üzerine çıkan dolar endeksi 100,3 seviyesine kadar yükseldi. Endeks, yıl başından bu yana yaklaşık %2 değer kazandı. Bu yükselişle birlikte diğer döviz kurlarında da önemli hareketler görüldü:

Euro/Dolar paritesi: 1,1433 ile Ağustos 2025'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Dolar/İsviçre frangı paritesi: 0,7895 ile 23 Ocak 2026'dan bu yana en yüksek seviyeyi test etti.

Dolar/Yen paritesi: 159,68 ile Temmuz 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.