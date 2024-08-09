Emtia piyasasında altın öne çıktı

Emtia piyasası, ABD seçimlerine ilişkin belirsizlikler, Çin ekonomisine yönelik endişeler ve iyileşen hava koşulları nedeniyle sert düşüşlerin yaşandığı bir ayı geride bıraktı. Altının ons fiyatı ise pozitif ayrıştı.

Temmuzda ons bazında yüzde 5,2 değer kazanan altının fiyatı, 2 bin 483,72 dolarla rekor seviyeyi test etti. Buna karşın fiyatlar, gümüşte yüzde 0,4, platinde yüzde 1,8, paladyumda da yüzde 4,9 geriledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) eylül ayında faiz oranlarını düşürebileceğine dair beklentilerin artması altının ons fiyatını olumlu etkiledi. Ülkede tüketici enflasyonunun yavaşladığına işaret eden veriler ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın enflasyonda düşüş eğilimini teyit eden açıklamaları da altının ons fiyatında yükselişe neden oldu.

Küresel ekonomik aktivitenin yavaşlayacağına yönelik tahminler ise gümüş fiyatlarını aşağı yönlü etkiledi. Analistler, Fed'in bu yıl faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentilerin güçlenmesine karşın gümüş fiyatlarındaki düşüşe dikkati çekerek, gümüş yatırımcısının bankanın faiz indirimlerine ne zaman başlayacağı konusunda hala temkinli bir tutum izlediğini vurguladı.

ABD'de başkan adayı Donald Trump'ın seçilmesi durumunda yeşil enerji yatırımlarının sekteye uğrayabileceği ve arka planda kalabileceğini dile getiren analistler, yeşil enerji projelerinde gümüşün yoğun olarak kullanıldığını ve Trump'ın seçilmesinin bu emtia aracında talep endişelerini öne çıkardığını vurguladı.

BAZ METALLERDE BAKIR POZİTİF AYRIŞTI

Öte yandan tezgah üstü piyasada geçen ay fiyatlar libre bazında bakırda yüzde 0,2 artarken, alüminyumda yüzde 8,5, kurşunda yüzde 5,5, nikelde yüzde 4,4, çinkoda yüzde 8,3 azaldı.

Çin'de açıklanan makroekonomik verilerin talebin zayıflamaya devam ettiği sinyalini vermesiyle baz metal fiyatlarında düşüş eğilimi gözlendi.

Çin'i yöneten Komünist Parti'nin (ÇKP), ülkenin gelecek 10 yıldaki ekonomik hedeflerini tayin edecek reform konulu 3. Genel Oturumu'ndan (plenum) ekonomiye yönelik beklenen kararların çıkmaması da baz metallerde satış baskısına neden oldu.

Öte yandan Londra Metal Borsası'nda bakır stoklarının azalması bakır fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi. Güney Kore'deki bakır stoklarının azalması da bakır fiyatlarının yükselmesinde önemli rol oynadı.

Enerji grubuna bakıldığında temmuz ayında Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gazın İngiliz Termal Birimi (MMBtu) cinsinden fiyatı yüzde 19 azaldı.

Geçen ay Beryl Kasırgası endişelerine karşın Brent petrol fiyatlarında düşüşler görüldü. Analistler, kasırga başlamadan önce önlem almak için üreticilerin yaptığı stokların Brent petrol fiyatlarındaki yükselişi engellediğini söyledi.

Talebin azalacağına yönelik öngörüler de doğal gaz fiyatlarını olumsuz etkiledi.

TARIM GRUBU ÜRÜNLERİNDEKİ ÜRETİM ARTIŞI FİYATLARIN DÜŞMESİNE NEDEN OLDU

Geçen ay tarım grubu ürünlerindeki üretim artışı ise tarım emtia fiyatlarının düşmesine neden oldu.

Chicago Ticaret Borsasında kile başına fiyatlar, buğdayda yüzde 8,1, mısırda yüzde 5, soya fasulyesinde yüzde 8,4, pirinçte yüzde 0,9 azaldı.

Buğdayın kile fiyatı, 5,1425 dolarla Ağustos 2020'den bu yana, mısırın kile fiyatı ise 3,9775 dolarla Kasım 2020'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Intercontinental Exchange'de libre bazında fiyatlar, pamukta yüzde 5,1, şekerde yüzde 6,7 azalış kaydederken, kahvede yüzde 1,1 arttı. Kakaonun ton başına fiyatı ise geçen ayı yüzde 9,6 düşüş kaydetti.

Petrol fiyatlarındaki düşüşle talebe yönelik endişeler mısır fiyatlarında inişe neden oldu

İyileşen hava koşulları ise soya fasulyesi fiyatlarını aşağı yönlü etkiledi. Hindistan'ın pirinç ihracatındaki kısıtlamaları kaldıracağına yönelik haberlerin arza yönelik endişeleri azaltmasıyla pirinç fiyatları düşüş kaydetti.

Brezilya'da ve Vietnam'da havanın kurak olması nedeniyle üretime yönelik endişelerin devam etmesi kahve fiyatlarında yükselişe yol açtı.

Brezilya'da şeker üretiminin artması ve Hindistan'da yağışların yükseliş kaydetmesi şeker fiyatlarının düşmesine neden oldu.

Batı Afrika'da iyileşen hava koşullarından dolayı azalan arz endişeleriyle de kakao fiyatları sert düştü.