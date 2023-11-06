CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia piyasasında geçen hafta güçlü oynaklık görüldü

Emtia piyasasında geçen hafta güçlü oynaklık görüldü

Emtia piyasasında geçen hafta yön arayışının hakim olduğu güçlü bir oynaklık görüldü. Geçen hafta Brent petrolde fiyatlar yüzde 4,2, altında yüzde 0,6 ve paladyumda yüzde 0,3 değer kaybederken, platinde yüzde 2,9, bakırda yüzde 0,9 ve gümüşte yüzde 0,4 değer kazandı.

Oluşturma Tarihi 06 Kasım 2023 11:45

Son Güncelleme Tarihi 06 Kasım 2023 11:45

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artışlarında sona gelmiş olabileceği beklentisi, küresel ekonomik aktiviteye ilişkin devam eden endişeler, üretim beklentileri ile iklimsel ve hava durumuyla ilgili faktörler, geçen hafta emtia piyasasında öne çıkan unsurlar oldu.

ABD Merkez Bankasının faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasa beklentilerine paralel olmasıyla piyasalarda risk iştahı arttı.

Fed, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit tutarken, bankadan yapılan açıklamada, son göstergelerin ekonomik aktivitenin üçüncü çeyrekte "güçlü" hızda büyüdüğüne işaret ettiği bildirildi.

Fed Başkanı Jerome Powell da bankanın politika kararı sonrasında düzenlediği basın toplantısında, enflasyonu yüzde 2 hedefine indirme konusunda kararlı olduklarının altını çizerek, ilave para politikası sıkılaştırmasının kapsamı ve politikanın ne kadar süreyle kısıtlayıcı kalacağı konusunda gelen verilere ve gelişen görünüm ile risklere göre karar alacaklarını anlattı.

Geçen hafta değerli metallerde ise karışık bir seyir görüldü.

Altında fiyatlar yüzde 0,6, paladyumda yüzde 0,3 kayıpla, gümüşte fiyatlar yüzde 0,4, platinde ise yüzde 2,9 kazançla haftayı tamamladı. Fed'in şahin politikalarının sona ermiş olabileceği beklentisiyle küresel piyasalarda risk iştahı artarken, altına olan talep azaldı.

ABD'de beklentilerin altında kalan istihdam artışı, ülkede sıkı iş gücü piyasasının gevşemeye başladığına işaret ederken varlık fiyatlarında ABD Merkez Bankasının faiz artışlarında sona gelmiş olabileceği beklentisiyle tahvil faizlerindeki gerileme ise gümüş fiyatlarını destekledi.

Küresel çapta, otomobil fiyatlarının düşeceğine yönelik endişeler paladyum fiyatlarını aşağı yönlü etkiledi.

ENERJİ TARAFINDA DA KARIŞIK BİR SEYİR ÖNE ÇIKTI

Geçen hafta enerji emtialarında da karışık bir seyir öne çıktı.

Brent petrol fiyatları yüzde 4,2 değer kaybıyla, New York Ticaret Borsasında işlem gören doğal gaz fiyatları ise yüzde 11,1 kazançla haftayı tamamladı.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkede ham petrol stoklarının 774 bin varil arttığını duyurdu. Piyasa beklentisi stokların 1,2 milyon varil artacağı yönündeydi. Ülkede petrol talebinin düştüğüne işaret eden veriler fiyatların yükselişini kısıtladı.

Değişen hava tahminleri doğal gazdaki hareketin arkasındaki temel faktör olmaya devam etti.

Baz metallerde ise genel olarak yukarı yönlü bir seyir görüldü.

Geçen hafta fiyatlar bakırda yüzde 0,9, kurşunda yüzde 0,1, alüminyumda yüzde 1,5, çinkoda yüzde 2,5 yükselirken, nikelde yüzde 1,5 azalış kaydetti.

Fed'in faizlerde zirveye gelmiş olabileceğine yönelik beklentilerin artmasıyla bakır fiyatları yükseldi. Hollanda merkezli madencilik firması metal ve mineral üreticisi Nyrstar'ın madenlerinin ikisini kapatacağını bildirmesi sonrası artan arz endişeleriyle çinko fiyatları yükseldi.

Şanghay Metal Piyasası (SMM), Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki bir alüminyum izabe tesisinin, elektrik kesintisinin ardından üretimini azaltmaya hazırlandığını bildirmesiyle de alüminyum da arz endişeleri öne çıktı.

Küresel talebe ilişkin endişeler ise nikel fiyatlarını baskıladı.

KAKAO FİYATLARI ZİRVE TAZELEDİ

Tarım emtiasında da geçen hafta karışık bir seyir izlendi.

Haftayı Chicago Ticaret Borsasında işlem gören buğdayda fiyatlar yüzde 0,4, mısırda yüzde 0,6 kayıpla, soya fasulyesinde yüzde 2,6 yükselişle, pirinçte ise yatay seyirle tamamladı.

Dolar endeksi haftalık bazda düşmesine karşın buğday fiyatları üzerinde baskısını sürdürürken söz konusu üründe talep endişeleri de devam etti.

Petrol fiyatlarındaki düşüş ve üretim tahminlerinde yaşanan artış, mısır fiyatlarında değer kaybına neden oldu. Mısırın, biodizel üretimi için kullanılan ham maddelerden biri olması nedeniyle petrol fiyatlarındaki değişim, üreticilerin mısır talebinin artmasına veya azalmasına neden oluyor.

Soya fasulyesi fiyatları ise Brezilya'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle yükseldi.

ABD'de faaliyet gösteren emtia borsası Intercontinental Exchange'de işlem gören pamukta fiyatlar yüzde 5,6 azalırken, kahvede yüzde 6,2, şekerde yüzde 1,6, ton başına 3.906 doları gören kakaoda ise yüzde 1,3 yükselişle tamamladı.

ABD Tarım Bakanlığının (USDA) üretim tahminlerine göre, dünya pamuk üretim tahminleri önceki aya göre 210 bin artarak 112,6 milyon balya seviyesinde gerçekleşti. Üretim tahminlerindeki yükselişle pamuk değer kaybetti.

Kahvede de arz endişeleri öne çıktı. Vietnam Genel Gümrük Bakanlığı 28 Ekim'de Vietnam'ın kahve ihracatının bu yılın dokuz ayında yüzde 9,5 düşüşle gerilediğini bildirdi. Ayrıca Vietnam'ın bu yılki kahve hasadının yüzde 7'den fazla düşmesi bekleniyor.

Şeker piyasasında üretim açığı olacağına yönelik artan beklentiler, fiyatlarda yükselişe neden oldu. Uluslararası Şeker Organizasyonu (ISO), 2023/24 sezonunda 2,12 milyon ton üretim açığı olacağını tahmin ediyor. Küresel şeker üretiminin, 174,8 milyon tona ulaşmasının beklendiği belirtildi. Hindistan'ın şeker üretimi beklentileri de düşüş gösterdi. Tayland'da kuraklık nedeniyle şeker arzına yönelik endişeler ön plana çıktı.

Kakao piyasası ise Fildişi Sahili ve Gana'daki düşük üretim nedeniyle 2023/24 sezonunda küresel açık beklentisinden destek almaya devam etti.

İlginizi Çekebilir
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı düştü ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı düştü 04 Kasım 2023 09:34
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Ocak 2024’te iki düzenleme geliyor: SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Ocak 2024'te iki düzenleme geliyor: SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 03 Kasım 2023 18:53
ABD’de istihdam verilerinin ardından piyasalarda oynaklık arttı ABD'de istihdam verilerinin ardından piyasalarda oynaklık arttı 03 Kasım 2023 17:01
Rusya’nın petrol ve yakıt ihracatı azalacak Rusya'nın petrol ve yakıt ihracatı azalacak 03 Kasım 2023 15:54
ABD’de tarım dışı istihdam beklentinin altında kaldı ABD'de tarım dışı istihdam beklentinin altında kaldı 03 Kasım 2023 15:35
Euro Bölgesi’nde işsizlik eylülde arttı Euro Bölgesi'nde işsizlik eylülde arttı 03 Kasım 2023 14:57
İngiltere’de hizmet sektörü aktivitesi bu ayda daraldı İngiltere'de hizmet sektörü aktivitesi bu ayda daraldı 03 Kasım 2023 14:38
İngiltere faizi 15 yılın zirvesinde bırakabilir İngiltere faizi 15 yılın zirvesinde bırakabilir 03 Kasım 2023 11:25
MEMUR, EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? MEMUR, EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? 03 Kasım 2023 11:12
Brent petrolde Fed etkisi devam ediyor Brent petrolde Fed etkisi devam ediyor 03 Kasım 2023 10:01
Çin’de hizmet sektörü faaliyetleri arttı Çin'de hizmet sektörü faaliyetleri arttı 03 Kasım 2023 09:13
ABD’de küçük işletmeler sıkı işgücü piyasası ile karşı karşıya ABD'de küçük işletmeler sıkı işgücü piyasası ile karşı karşıya 03 Kasım 2023 09:18
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.012,97
%1,2972
BORSA
1.001,65
%0,1645
EURO
1.000,35
%0,0352
DOLAR
997,26
%-0,2744
ALTIN
1.012,07
%1,2071
BORSA
1.018,40
%1,8395
EURO
1.008,87
%0,8872
DOLAR
985,10
%-1,4898
ALTIN
922,15
%-7,7848
BORSA
1.048,19
%4,8193
EURO
1.028,21
%2,821
DOLAR
1.074,22
%7,4223
ALTIN
1.802,07
%80,2069
BORSA
1.637,98
%63,7977
EURO
1.526,85
%52,6853
DOLAR
1.796,91
%79,6906
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler