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Goldman Sachs petrol üretim artışının yavaşlamasını bekliyor

Goldman Sachs, Brent fiyatlarındaki düşüşle birlikte OPEC+ dışı üretim artışının yavaşlamasını bekliyor.

Oluşturma Tarihi 25 Mart 2025 08:55

Son Güncelleme Tarihi 25 Mart 2025 08:55

Goldman Sachs, Brent ham petrolü 70 doların üzerindeyken petrol fiyatlarında varil başına her 10 dolarlık düşüş için OPEC+ dışı üretim artışının 12 aylık bir dönemde günde yaklaşık 0,3 milyon varil (mb/d) yavaşlamasını beklediğini söyledi.

Banka, 2026 Brent fiyatları varil başına 60 dolar olduğunda 2026 OPEC+ dışı arz artışının 1,05 mb/d'den 0,6 mb/d'ye düşeceğini ve varil başına 50 dolar olduğunda 0,1 mb/d daha düşeceğini tahmin etti.

Goldman Sachs, yeni sekme açılır, bir raporda "Bu olumsuz üretim etkileri fiyatları sırasıyla 5$ ve 13$/varil destekleyerek daha fazla düşüşü engelleyecek ve Brent'in altında 60$'ların ortalarındaki yumuşak tabanımızı destekleyecektir" dedi.

Banka, kaya petrolü üretim artışının Brent 70 doların üzerindeyken varil başına her 10 dolarlık fiyat düşüşü için 0,2 mb/d azalmasını, Brent 50 ila 70 dolar arasındayken ise her 10 dolar için 0,5 mb/d'ye yükselmesini beklediğini söyledi. Banka, varil başına 30 doların altında, kuyu başı kapanmaları nedeniyle üretimin keskin bir şekilde düştüğünü de sözlerine ekledi.

Goldman Sachs, ABD dışında OPEC+ dışı üreticilerin daha küçük ancak doğrusal olmayan bir tepki gösterdiğini, Brent 60 doların üzerindeyken ham petrol fiyatlarında varil başına her 10 dolarlık düşüş için üretimin 12 ay boyunca 0,1 mb/d azaldığını, fiyatlar 40-60 dolara düştüğünde iki katına çıktığını ve fiyatlar kuyu başı değişken maliyetlerine yaklaştıkça potansiyel olarak önemli duruşlara yol açtığını söyledi.

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