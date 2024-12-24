Goldman Sachs: Yenin değeri olumlu seviyede

Goldman Sachs'ın baş Japonya hisse senedi stratejisti Bruce Kirk, yenin dolar karşısındaki mevcut seviyesinin denizaşırı yatırımcıların Japon hisse senetlerini satın alması için olumlu olduğunu söyledi.

Kirk, Salı günü Tokyo'da dolar karşısında 157,13 civarında işlem gören para biriminin, Japon yetkililerin bir tür müdahalesini tetikleme olasılığı göz önüne alındığında, 160'ın ötesinde zayıflama riskini yalnızca sınırlı görüyor. Bu, denizaşırı fonlar için hisse senedi alımlarını şimdi nispeten ucuza yapabilecekleri ve daha sonra yen değer kaybı nedeniyle dolar değerlerinin düşme ihtimalinin azalacağı tatlı bir nokta sunuyor.

Kirk'e göre bu durum aynı zamanda Japonya'nın para biriminin güçlenmesi halinde döviz kazancı elde etme fırsatı da sunuyor.

Japon hisse senetleri Ağustos ayındaki çöküşten bu yana kayıplarının çoğunu telafi ederken, birçok denizaşırı fon kenarda kaldı. Bu fonların geri dönüşü, Topix'in 2025'te tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması için çok ihtiyaç duyulan desteği sağlayabilir.

Goldman'ın Topix endeksi için 12 aylık hedefi 3.100. Bu rakam UBS Securities Japan için 2.900 ve JPMorgan Chase & Co. için 3.000. Kirk bir röportajında, "Yabancı yatırımcıların Japonya'dan geri adım atması oldukça doğaldı," dedi.