Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati`den kritik döviz kurları ve faiz mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bursa İş Dünyası Buluşması toplantısında faiz, döviz kurları ve enflasyon üzerinde önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Nebati, "Faiz artırılmadan kur düşmez diyenler, olmaz diyenler vardı. Kur korumalı TL mevduat (KKM) hesabı ile döviz kurları için stabilizasyon sağlandı. Türkiye faiz kıskacından çıktı" dedi.

Dünyanın birçok ülkesi enflasyon ile karşı karşıya. Salgın sürecinde aldığımız proaktif kararlarla dünyaya örnek olduk. Yüksek büyüme oranları istihdam piyasasına da olumlu yansıdı. Göstergeler yurt içi iktisadi faaliyetin güçlü seyretmeye devam ettiğini gösteriyor. Enerji arz güvenliğine katkı sağlayacak yatırımlar sürüyor.

Artan enflasyon tüm dünyanın sorunu haline geldi. Mart ayı itibarıyla %61,1'e yükselen enflasyonu kalıcı olarak düşürmek, fiyat istikrarını sürdürme noktasında kararlı adımlar atmaktayız. Bu amaçla KKM ve bununla sunulan finansal enstrümanlar ile döviz kurundaki oynaklığı kısa zamanda giderdik.

KKM ve katılım hesapları ile döviz kurunda stabilazasyon sağlandı ve enflasyon üzerindeki kur baskısını azalttık. Döviz kurunda stabilizasyon en iyi şekilde yürüyor.

KKM hesabı ile enflasyon üzerindeki kur baskısı azaldı. Savaşın etkileri ekonomik alanda da tüm dünyayı etkisi altına aldı. KKM hesaplarındaki bakiye, 1 Nisan itibarıyla 695 milyar TL'ye ulaşmış durumda. KKM Hesap sahipleri getirilerini almaya başladı.

Enflasyonun üzerinde faiz oranıyla işlem yapılmıyor, bankacılık sektöründe selektif kur politikaları ile iş dünyasının önünü açacak adımlar atılıyor. Enflasyonda beklentiye yönelik adımlarla yıl sonunda enflasyonun makul seviyeye geldiğini hep birlikte göreceğiz.

Türkiye'de dolara ilişkin davranışın olduğunu hepimiz biliyoruz, önemli olan bu davranışın artık TL'ye güven duyulduğu, işlemlerin daha iyi ve uzun vadeli şekilde yapılabilmesi konusunda başarı sağlanmasıdır. Enflasyon şu anda %60'ın üzerinde, problem mi, problem, ama faiz kıskacından da çıkarttık.

Piyasalarda işler elhamdülillah iyi, kapasite kullanım oranları %79-80'lerde, ticaret iyi. Bundan sonra yapmamız gereken şey fiyatlardaki davranış bozukluğunun giderilmesiyle, makro ekonomik göstergelerdeki iyileşme ile yatay geçişten sonra daha makul bir enflasyon sarmalından çıkacağımız döneme gireceğiz. Kur ve faizin üstesinden geldik, sırada enflasyon var.

"FAİZ ARTIRILMADAN KUR DÜŞMEZ, OLMAZ DİYENLER VARDI"

Enflasyon ile mücadelenin çok önemli ayağı olan bireylerin davranışsal eğilimini değiştirecek adımlar, bu adımları atıyoruz, ataleti üzerimizden atacağız, yatay seyirden sonra yıl sonunda beklentilerimize uygun enflasyon düşüşünü yaşayacağız. Bunun üstesinden nasıl geleceğini biliyoruz, inanç, kararlılık ve güven.

Faiz artırılmadan kur düşmez diyenler, olmaz diyenler vardı, elhamdülillah o da tamam. Enflasyon, bununla ilgili yapılması gereken şeyleri, hep beraber yapacağız.

"FAHİŞ FİYAT UYGULAYAN İŞLETMELERİ YAKİNEN İZLİYORUZ"

Hayat pahalılığı karşısında milletimizi korumaya devam edeceğiz. Fahiş fiyat uygulayan işletmeleri yakinen izliyoruz. Beklentilerini enflasyon daha da yükselecek kurgusu üzerine kuranlar ve bunun üzerinden fahiş fiyat uygulayan işletmeler takibimiz altındadır.

Sağlık sisteminde dünyaya örnek olacak sonuçlar elde edilmiştir. Elbette ki tüm sorunların tamamlanması gibi sıfırlanması gibi bir hayat, dünya yok, ama zorlukların üstesinden birlikte hareket ederek, dayanışma içerisinde yola çıkmak en temel başarı kriteridir.