Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati`den kritik döviz kurları ve faiz mesajı

BIST 100
2.311,40
0 (% 0)
DOLAR
14,7058
0,03 (% 0,19)
EURO
16,1527
0,04 (% 0,23)
ALTIN
913,15
0,59 (% 0,07)
GÜMÜŞ
11,64
0,06 (% 0,54)
BITCOIN
46.665
427,97 (% 0,93)
PETROL
109,27
1,74 (% 1,62)
BONO
24,70
0 (% 0)
ACSEL - ACIPAYAM SELULOZ ADEL - ADEL KALEMCILIK ADESE - ADESE GAYRIMENKUL AEFES - ANADOLU EFES AFYON - AFYON CIMENTO AGESA - AGESA HAYAT EMEKLILIK AGHOL - ANADOLU GRUBU HOLDING AGYO - ATAKULE GMYO AKBNK - AKBANK AKCNS - AKCANSA AKENR - AK ENERJI AKFGY - AKFEN GMYO AKGRT - AKSIGORTA AKMGY - AKMERKEZ GMYO AKSA - AKSA AKSEN - AKSA ENERJI AKSGY - AKIS GMYO AKSUE - AKSU ENERJI AKYHO - AKDENIZ YATIRIM HOLDING ALARK - ALARKO HOLDING ALBRK - ALBARAKA TURK ALCAR - ALARKO CARRIER ALCTL - ALCATEL LUCENT TELETAS ALGYO - ALARKO GMYO ALKA - ALKIM KAGIT ALKIM - ALKIM KIMYA ALMAD - ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI ANELE - ANEL ELEKTRIK ANGEN - ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI ANHYT - ANADOLU HAYAT EMEK. ANSGR - ANADOLU SIGORTA ARASE - DOGU ARAS ENERJI ARCLK - ARCELIK ARDYZ - ARD BILISIM TEKNOLOJILERI ARENA - ARENA BILGISAYAR ARMDA - ARMADA BILGISAYAR ARSAN - ARSAN TEKSTIL ARZUM - ARZUM EV ALETLERI ASELS - ASELSAN ASUZU - ANADOLU ISUZU ATAGY - ATA GMYO ATATP - ATP BILGISAYAR ATEKS - AKIN TEKSTIL ATLAS - ATLAS YAT. ORT. ATSYH - ATLANTIS YATIRIM HOLDING AVGYO - AVRASYA GMYO AVHOL - AVRUPA YATIRIM HOLDING AVOD - A.V.O.D GIDA VE TARIM AVTUR - AVRASYA PETROL VE TUR. AYCES - ALTINYUNUS CESME AYDEM - AYDEM ENERJI AYEN - AYEN ENERJI AYES - AYES CELIK HASIR VE CIT AYGAZ - AYGAZ BAGFS - BAGFAS BAKAB - BAK AMBALAJ BALAT - BALATACILAR BALATACILIK BANVT - BANVIT BASCM - BASTAS BASKENT CIMENTO BASGZ - BASKENT DOGALGAZ GMYO BAYRK - BAYRAK TABAN SANAYI BERA - BERA HOLDING BEYAZ - BEYAZ FILO BFREN - BOSCH FREN SISTEMLERI BIMAS - BIM MAGAZALAR BIOEN - BIOTREND CEVRE VE ENERJI BIZIM - BIZIM MAGAZALARI BJKAS - BESIKTAS FUTBOL YAT. BLCYT - BILICI YATIRIM BMSCH - BMS CELIK HASIR BNTAS - BANTAS AMBALAJ BOBET - BOGAZICI BETON SANAYI BOSSA - BOSSA BRISA - BRISA BRKO - BIRKO MENSUCAT BRKSN - BERKOSAN YALITIM BRLSM - BIRLESIM MUHENDISLIK BRMEN - BIRLIK MENSUCAT BRSAN - BORUSAN MANNESMANN BRYAT - BORUSAN YAT. PAZ. BSOKE - BATISOKE CIMENTO BTCIM - BATI CIMENTO BUCIM - BURSA CIMENTO BURCE - BURCELIK BURVA - BURCELIK VANA CANTE - CAN2 TERMIK CASA - CASA EMTIA PETROL CCOLA - COCA COLA ICECEK CELHA - CELIK HALAT CEMAS - CEMAS DOKUM CEMTS - CEMTAS CEOEM - CEO EVENT MEDYA CIMSA - CIMSA CLEBI - CELEBI CMBTN - CIMBETON CMENT - CIMENTAS COSMO - COSMOS YAT. HOLDING CRDFA - CREDITWEST FAKTORING CRFSA - CARREFOURSA CUSAN - CUHADAROGLU METAL DAGHL - DAGI YATIRIM HOLDING DAGI - DAGI GIYIM DAPGM - DAP GAYRIMENKUL DARDL - DARDANEL DENGE - DENGE HOLDING DERHL - DERLUKS YATIRIM HOLDING DERIM - DERIMOD DESA - DESA DERI DESPC - DESPEC BILGISAYAR DEVA - DEVA HOLDING DGATE - DATAGATE BILGISAYAR DGGYO - DOGUS GMYO DGNMO - DOGANLAR MOBILYA DIRIT - DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL DITAS - DITAS DOGAN DMSAS - DEMISAS DOKUM DNISI - DINAMIK ISI MAKINA YALITIM DOAS - DOGUS OTOMOTIV DOBUR - DOGAN BURDA DOCO - DO-CO DOGUB - DOGUSAN DOHOL - DOGAN HOLDING DOKTA - DOKTAS DOKUMCULUK DURDO - DURAN DOGAN BASIM DYOBY - DYO BOYA DZGYO - DENIZ GMYO ECILC - ECZACIBASI ILAC ECZYT - ECZACIBASI YATIRIM EDATA - E-DATA TEKNOLOJI EDIP - EDIP GAYRIMENKUL EGEEN - EGE ENDUSTRI EGEPO - NASMED EGEPOL EGGUB - EGE GUBRE EGPRO - EGE PROFIL EGSER - EGE SERAMIK EKGYO - EMLAK KONUT GMYO EKIZ - EKIZ KIMYA ELITE - ELITE NATUREL ORGANIK GIDA EMKEL - EMEK ELEKTRIK EMNIS - EMINIS AMBALAJ ENJSA - ENERJISA ENERJI ENKAI - ENKA INSAAT ENSRI - ENSARI DERI EPLAS - EGEPLAST ERBOS - ERBOSAN ERCB - ERCIYAS CELIK BORU EREGL - EREGLI DEMIR CELIK ERSU - ERSU GIDA ESCAR - ESCAR TURIZM TASIMACILIK ESCOM - ESCORT TEKNOLOJI ESEN - ESENBOGA ELEKTRIK ETILR - ETILER GIDA ETYAT - EURO TREND YAT. ORT. EUHOL - EURO YATIRIM HOLDING EUKYO - EURO KAPITAL YAT. ORT. EUYO - EURO YAT. ORT. FADE - FADE GIDA FENER - FENERBAHCE FUTBOL FLAP - FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. FMIZP - F-M IZMIT PISTON FONET - FONET BILGI TEKNOLOJILERI FORMT - FORMET METAL VE CAM FRIGO - FRIGO PAK GIDA FROTO - FORD OTOSAN GARAN - GARANTI BANKASI GARFA - GARANTI FAKTORING GEDIK - GEDIK Y. MEN. DEG. GEDZA - GEDIZ AMBALAJ GENIL - GEN ILAC GENTS - GENTAS GEREL - GERSAN ELEKTRIK GESAN - GIRISIM ELEKTRIK SANAYI GLBMD - GLOBAL MEN. DEG. GLCVY - GELECEK VARLIK YONETIMI GLRYH - GULER YAT. HOLDING GLYHO - GLOBAL YAT. HOLDING GMTAS - GIMAT MAGAZACILIK GOLTS - GOLTAS CIMENTO GOODY - GOOD-YEAR GOZDE - GOZDE GIRISIM GRNYO - GARANTI YAT. ORT. GRSEL - GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK GSDDE - GSD DENIZCILIK GSDHO - GSD HOLDING GSRAY - GALATASARAY SPORTIF GUBRF - GUBRE FABRIK. GWIND - GALATA WIND ENERJI GZNMI - GEZINOMI SEYAHAT HALKB - T. HALK BANKASI HATEK - HATAY TEKSTIL HDFGS - HEDEF GIRISIM HEDEF - HEDEF HOLDING HEKTS - HEKTAS HLGYO - HALK GMYO HTTBT - HITIT BILGISAYAR HUBVC - HUB GIRISIM HUNER - HUN YENILENEBILIR ENERJI HURGZ - HURRIYET GZT. ICBCT - ICBC TURKEY BANK IDEAS - IDEAL FINANSAL TEKNOLOJILER IDGYO - IDEALIST GMYO IEYHO - ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. IHAAS - IHLAS HABER AJANSI IHEVA - IHLAS EV ALETLERI IHGZT - IHLAS GAZETECILIK IHLAS - IHLAS HOLDING IHLGM - IHLAS GAYRIMENKUL IHYAY - IHLAS YAYIN HOLDING INDES - INDEKS BILGISAYAR INFO - INFO YATIRIM INTEM - INTEMA INVEO - INVEO YATIRIM HOLDING INVES - INVESTCO HOLDING IPEKE - IPEK DOGAL ENERJI ISATR - IS BANKASI (A) ISBIR - ISBIR HOLDING ISBTR - IS BANKASI (B) ISCTR - IS BANKASI (C) ISDMR - ISKENDERUN DEMIR CELIK ISFIN - IS FIN.KIR. ISGSY - IS GIRISIM ISGYO - IS GMYO ISKPL - ISIK PLASTIK ISKUR - IS BANKASI (KUR.) ISMEN - IS Y. MEN. DEG. ISSEN - ISBIR SENTETIK DOKUMA ISYAT - IS YAT. ORT. ITTFH - ITTIFAK HOLDING IZFAS - IZMIR FIRCA IZMDC - IZMIR DEMIR CELIK IZTAR - IZ HAYVANCILIK TARIM JANTS - JANTSA JANT SANAYI KAPLM - KAPLAMIN KAREL - KAREL ELEKTRONIK KARSN - KARSAN OTOMOTIV KARTN - KARTONSAN KARYE - KARTAL YEN. ENERJI KATMR - KATMERCILER EKIPMAN KCHOL - KOC HOLDING KENT - KENT GIDA KERVN - KERVANSARAY YAT. HOLDING KERVT - KEREVITAS GIDA KFEIN - KAFEIN YAZILIM KGYO - KORAY GMYO KIMMR - KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS KLGYO - KILER GMYO KLKIM - KALEKIM KIMYEVI MADDELER KLMSN - KLIMASAN KLIMA KLNMA - T. KALKINMA BANK. KLSYN - KOLEKSIYON MOBILYA KNFRT - KONFRUT GIDA KONKA - KONYA KAGIT KONTR - KONTROLMATIK TEKNOLOJI KONYA - KONYA CIMENTO KORDS - KORDSA TEKNIK TEKSTIL KOZAA - KOZA MADENCILIK KOZAL - KOZA ALTIN KRDMA - KARDEMIR (A) KRDMB - KARDEMIR (B) KRDMD - KARDEMIR (D) KRGYO - KORFEZ GMYO KRONT - KRON TELEKOMUNIKASYON KRSTL - KRISTAL KOLA KRTEK - KARSU TEKSTIL KRVGD - KERVAN GIDA KSTUR - KUSTUR KUSADASI TURIZM KTSKR - KUTAHYA SEKER FABRIKASI KUTPO - KUTAHYA PORSELEN KUYAS - KUYAS YATIRIM KZBGY - KIZILBUK GYO LIDER - LDR TURIZM LIDFA - LIDER FAKTORING LINK - LINK BILGISAYAR LKMNH - LOKMAN HEKIM SAGLIK LOGO - LOGO YAZILIM LUKSK - LUKS KADIFE MAALT - MARMARIS ALTINYUNUS MAGEN - MARGUN ENERJI MAKTK - MAKINA TAKIM MANAS - MANAS ENERJI YONETIMI MARKA - MARKA YATIRIM HOLDING MARTI - MARTI OTEL MAVI - MAVI GIYIM MEDTR - MEDITERA TIBBI MALZEME MEGAP - MEGA POLIETILEN MEPET - METRO PETROL VE TESISLERI MERCN - MERCAN KIMYA MERIT - MERIT TURIZM MERKO - MERKO GIDA METRO - METRO HOLDING METUR - METEMTUR YATIRIM MGROS - MIGROS TICARET MIATK - MIA TEKNOLOJI MIPAZ - MILPA MMCAS - MMC SAN. VE TIC. YAT. MNDRS - MENDERES TEKSTIL MOBTL - MOBILTEL ILETISIM MPARK - MLP SAGLIK MRGYO - MARTI GMYO MRSHL - MARSHALL MSGYO - MISTRAL GMYO MTRKS - MATRIKS BILGI DAGITIM MTRYO - METRO YAT. ORT. MZHLD - MAZHAR ZORLU HOLDING NATEN - NATUREL ENERJI NETAS - NETAS TELEKOM. NIBAS - NIGBAS NIGDE BETON NTGAZ - NATURELGAZ NTHOL - NET HOLDING NUGYO - NUROL GMYO NUHCM - NUH CIMENTO ODAS - ODAS ELEKTRIK OLMK - MONDI OLMUKSAN KAGIT VE AMBALAJ ORCAY - ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI ORGE - ORGE ENERJI ELEKTRIK ORMA - ORMA ORMAN MAHSULLERI OSMEN - OSMANLI MENKUL OSTIM - OSTIM ENDUSTRIYEL YAT OTKAR - OTOKAR OTTO - OTTO HOLDING OYAKC - OYAK CIMENTO OYAYO - OYAK YAT. ORT. OYLUM - OYLUM SINAI YATIRIMLAR OYYAT - OYAK YATIRIM MENKUL OZGYO - OZDERICI GMYO OZKGY - OZAK GMYO OZRDN - OZERDEN PLASTIK PAGYO - PANORA GMYO PAMEL - PAMEL ELEKTRIK PAPIL - PAPILON SAVUNMA PARSN - PARSAN PCILT - PC ILETISIM MEDYA PEGYO - PERA GMYO PEKGY - PEKER GMYO PENGD - PENGUEN GIDA PENTA - PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM PETKM - PETKIM PETUN - PINAR ET VE UN PGSUS - PEGASUS PINSU - PINAR SU PKART - PLASTIKKART PKENT - PETROKENT TURIZM PNLSN - PANELSAN CATI CEPHE PNSUT - PINAR SUT POLHO - POLISAN HOLDING POLTK - POLITEKNIK METAL PRKAB - TURK PRYSMIAN KABLO PRKME - PARK ELEK.MADENCILIK PRZMA - PRIZMA PRESS MATBAACILIK PSDTC - PERGAMON DIS TICARET PSGYO - PASIFIK GMYO QNBFB - QNB FINANSBANK QNBFL - QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA QUAGR - QUA GRANITE HAYAL YAPI RALYH - RAL YATIRIM HOLDING RAYSG - RAY SIGORTA RHEAG - RHEA GIRISIM RNPOL - RAINBOW POLIKARBONAT RODRG - RODRIGO TEKSTIL ROYAL - ROYAL HALI RTALB - RTA LABORATUVARLARI RYGYO - REYSAS GMYO RYSAS - REYSAS LOJISTIK SAFKR - SAFKAR EGE SOGUTMACILIK SAHOL - SABANCI HOLDING SAMAT - SARAY MATBAACILIK SANEL - SANEL MUHENDISLIK SANFM - SANIFOAM SUNGER SANKO - SANKO PAZARLAMA SARKY - SARKUYSAN SASA - SASA POLYESTER SAYAS - SAY YENILENEBILIR ENERJI SEKFK - SEKER FIN. KIR. SEKUR - SEKURO PLASTIK SELEC - SELCUK ECZA DEPOSU SELGD - SELCUK GIDA SELVA - SELVA GIDA SERVE - SERVE FILM PRODUKSIYON SEYKM - SEYITLER KIMYA SILVR - SILVERLINE ENDUSTRI SISE - SISE CAM SKBNK - SEKERBANK SKTAS - SOKTAS SMART - SMARTIKS YAZILIM SMRTG - SMART GUNES ENERJISI TEK. SNGYO - SINPAS GMYO SNKRN - SENKRON SIBER GUVENLIK YAZILIM SNPAM - SONMEZ PAMUKLU SODSN - SODAS SODYUM SANAYII SOKM - SOK MARKETLER TICARET SONME - SONMEZ FILAMENT SRVGY - SERVET GMYO SUMAS - SUMAS SUNI TAHTA TATGD - TAT GIDA TAVHL - TAV HAVALIMANLARI TBORG - T.TUBORG TCELL - TURKCELL TDGYO - TREND GMYO TEKTU - TEK-ART TURIZM TETMT - TETAMAT GIDA TEZOL - EUROPAP TEZOL KAGIT TGSAS - TGS DIS TICARET THYAO - TURK HAVA YOLLARI TIRE - MONDI TIRE KUTSAN TKFEN - TEKFEN HOLDING TKNSA - TEKNOSA IC VE DIS TICARET TLMAN - TRABZON LIMAN TMPOL - TEMAPOL POLIMER PLASTIK TMSN - TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR TOASO - TOFAS OTO. FAB. TRCAS - TURCAS PETROL TRGYO - TORUNLAR GMYO TRILC - TURK ILAC SERUM TSGYO - TSKB GMYO TSKB - T.S.K.B. TSPOR - TRABZONSPOR SPORTIF TTKOM - TURK TELEKOM TTRAK - TURK TRAKTOR TUCLK - TUGCELIK TUKAS - TUKAS TUPRS - TUPRAS TUREX - TUREKS TURIZM TASIMACILIK TURGG - TURKER PROJE GAYRIMENKUL TURSG - TURKIYE SIGORTA UFUK - UFUK YATIRIM ULAS - ULASLAR TURIZM YAT. ULKER - ULKER BISKUVI ULUFA - ULUSAL FAKTORING ULUSE - ULUSOY ELEKTRIK ULUUN - ULUSOY UN SANAYI UMPAS - UMPAS HOLDING UNLU - UNLU YATIRIM HOLDING USAK - USAK SERAMIK UTPYA - UTOPYA TURIZM UZERB - UZERTAS BOYA VAKBN - VAKIFLAR BANKASI VAKFN - VAKIF FIN. KIR. VAKKO - VAKKO TEKSTIL VANGD - VANET GIDA VBTYZ - VBT YAZILIM VERTU - VERUSATURK GIRISIM VERUS - VERUSA HOLDING VESBE - VESTEL BEYAZ ESYA VESTL - VESTEL VKFYO - VAKIF YAT. ORT. VKGYO - VAKIF GMYO VKING - VIKING KAGIT YAPRK - YAPRAK SUT VE BESI CIFT. YATAS - YATAS YAYLA - YAYLA EN. UR. TUR. VE INS YBTAS - YIBITAS INSAAT MALZEME YEOTK - YEO TEKNOLOJI ENERJI YESIL - YESIL YATIRIM HOLDING YGGYO - YENI GIMAT GMYO YGYO - YESIL GMYO YKBNK - YAPI VE KREDI BANK. YKSLN - YUKSELEN CELIK YONGA - YONGA MOBILYA YUNSA - YUNSA YYAPI - YESIL YAPI ZOREN - ZORLU ENERJI ZRGYO - ZIRAAT GMYO
Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Gümüş Ne Kadar
Hisse Fiyatları
Bitcoin
Artan/Azalanlar
SON HABERLER:
Borsa İstanbul’da Gong Töreni Lider Filo Markası ile hizmet veren LDR Turizm A.Ş. için çaldı
Avustralya Rusya`ya lüks malların ihracatını yasakladı
Enflasyonist baskılara rağmen küresel piyasalarda risk iştahı korunuyor
Tümü
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati`den kritik döviz kurları ve faiz mesajı
Oluşturma Tarihi: 05 Nisan 2022 08:44
Son Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2022 08:45

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den kritik döviz kurları ve faiz mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Kur korumalı TL mevduat (KKM) hesabı ile döviz kurları için stabilizasyon sağlandı. Faiz artırılmadan olmaz, diyenler vardı. KKM hesaplarındaki bakiye, 1 Nisan itibarıyla 695 milyar TL`ye ulaşmış durumda. Döviz kurunda stabilazasyon en iyi şekilde yürüyor" diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bursa İş Dünyası Buluşması toplantısında faiz, döviz kurları ve enflasyon üzerinde önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Nebati, "Faiz artırılmadan kur düşmez diyenler, olmaz diyenler vardı. Kur korumalı TL mevduat (KKM) hesabı ile döviz kurları için stabilizasyon sağlandı. Türkiye faiz kıskacından çıktı" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bursa İş Dünyası Buluşması toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

"DÜNYANIN BİRÇOK ÜLKESİ ENFLASYON İLE KARŞI KARŞIYA"

Dünyanın birçok ülkesi enflasyon ile karşı karşıya. Salgın sürecinde aldığımız proaktif kararlarla dünyaya örnek olduk. Yüksek büyüme oranları istihdam piyasasına da olumlu yansıdı. Göstergeler yurt içi iktisadi faaliyetin güçlü seyretmeye devam ettiğini gösteriyor. Enerji arz güvenliğine katkı sağlayacak yatırımlar sürüyor.

"KKM İLE DÖVİZ KURUNDAKİ OYNAKLIĞI KISA ZAMANDA GİDERDİK"

Artan enflasyon tüm dünyanın sorunu haline geldi. Mart ayı itibarıyla %61,1'e yükselen enflasyonu kalıcı olarak düşürmek, fiyat istikrarını sürdürme noktasında kararlı adımlar atmaktayız. Bu amaçla KKM ve bununla sunulan finansal enstrümanlar ile döviz kurundaki oynaklığı kısa zamanda giderdik.

"ENFLASYON ÜZERİNDE KUR BASKISI AZALDI"

KKM hesabı ile enflasyon üzerindeki kur baskısı azaldı. Savaşın etkileri ekonomik alanda da tüm dünyayı etkisi altına aldı. KKM hesaplarındaki bakiye, 1 Nisan itibarıyla 695 milyar TL'ye ulaşmış durumda. KKM Hesap sahipleri getirilerini almaya başladı.

KKM ve katılım hesapları ile döviz kurunda stabilazasyon sağlandı ve enflasyon üzerindeki kur baskısını azalttık. Döviz kurunda stabilizasyon en iyi şekilde yürüyor.

"FAİZ KISKACINDAN ÇIKTIK"

Türkiye'de dolara ilişkin davranışın olduğunu hepimiz biliyoruz, önemli olan bu davranışın artık TL'ye güven duyulduğu, işlemlerin daha iyi ve uzun vadeli şekilde yapılabilmesi konusunda başarı sağlanmasıdır. Enflasyon şu anda %60'ın üzerinde, problem mi, problem, ama faiz kıskacından da çıkarttık.

Enflasyonun üzerinde faiz oranıyla işlem yapılmıyor, bankacılık sektöründe selektif kur politikaları ile iş dünyasının önünü açacak adımlar atılıyor. Enflasyonda beklentiye yönelik adımlarla yıl sonunda enflasyonun makul seviyeye geldiğini hep birlikte göreceğiz.

"KAPASİTE KULLANIM ORANLARI %79-80'LERDE, TİCARET İYİ"

Piyasalarda işler elhamdülillah iyi, kapasite kullanım oranları %79-80'lerde, ticaret iyi. Bundan sonra yapmamız gereken şey fiyatlardaki davranış bozukluğunun giderilmesiyle, makro ekonomik göstergelerdeki iyileşme ile yatay geçişten sonra daha makul bir enflasyon sarmalından çıkacağımız döneme gireceğiz. Kur ve faizin üstesinden geldik, sırada enflasyon var.

"FAİZ ARTIRILMADAN KUR DÜŞMEZ, OLMAZ DİYENLER VARDI"

Enflasyon ile mücadelenin çok önemli ayağı olan bireylerin davranışsal eğilimini değiştirecek adımlar, bu adımları atıyoruz, ataleti üzerimizden atacağız, yatay seyirden sonra yıl sonunda beklentilerimize uygun enflasyon düşüşünü yaşayacağız. Bunun üstesinden nasıl geleceğini biliyoruz, inanç, kararlılık ve güven.

Faiz artırılmadan kur düşmez diyenler, olmaz diyenler vardı, elhamdülillah o da tamam. Enflasyon, bununla ilgili yapılması gereken şeyleri, hep beraber yapacağız.

"FAHİŞ FİYAT UYGULAYAN İŞLETMELERİ YAKİNEN İZLİYORUZ"

Hayat pahalılığı karşısında milletimizi korumaya devam edeceğiz. Fahiş fiyat uygulayan işletmeleri yakinen izliyoruz. Beklentilerini enflasyon daha da yükselecek kurgusu üzerine kuranlar ve bunun üzerinden fahiş fiyat uygulayan işletmeler takibimiz altındadır.

Sağlık sisteminde dünyaya örnek olacak sonuçlar elde edilmiştir. Elbette ki tüm sorunların tamamlanması gibi sıfırlanması gibi bir hayat, dünya yok, ama zorlukların üstesinden birlikte hareket ederek, dayanışma içerisinde yola çıkmak en temel başarı kriteridir.

"YIL SONUNDA ENFLASYONDA KALICI DÜŞÜŞ BEKLİYORUZ"

Her zorlukta bir kolaylık vardır, biz bu zorlukları aşacağız, öldük, bittik, yandık yaygarası ile değil, bunları yapanlarla değil, ülkesine, işletmesine, vatanına, toplumuna inanan ve buna ilişkin olarak pozisyonunu belirleyenlerle bu zorlukların üstesinden geleceğiz.

Aldığımız ve alacağımız tüm önlemler ile döviz kurlarındaki istikrar ve emtia fiyatlarındaki normalleşme ile yıl sonunda enflasyonun yıl sonunda kalıcı bir şekilde inmesini bekliyoruz, bu beklentimizden geri adım atmış değiliz.

"TÜRKİYE'YE YATIRIM YAPACAK YATIRIMCI KAZANACAĞINI BİLİYOR"

Türkiye'ye gelecek, yatırım yapacak yerli veya yabancı yatırımcı, son iki yılda kanıtlandığı üzere 26 trilyon dolarlık ticaret hacmine sahip ve her türlü talebi karşılayabilecek olan bir üretim üssünde yatırım yaptığında fazlasıyla kazanacağını bilerek ifade ediyor ve bu konudaki kararlılığımızı ortaya koyuyoruz.

"SİSTEME GİREN ALTIN MİKTARI İKİ KATINA ÇIKTI"

Altın tasarruf sistemini daha hızlı kullanmaya yönelik adımlarımızı atıyoruz. Yaptığımız tanıtımla birlikte sisteme giren altın miktarı iki katına çıktı.

Türkiye ekonomik modeline uygun enstrümanlarımızı geliştirmeye devam ediyoruz. Proje bankacılığı yaygınlaştıracağız, mega endüstri bölgelerinin kurulmasını teşvik edeceğiz.

Yeşil üretimi destekliyoruz, yenilenebilir enerji üretimi artırmaya yönelik uygulayı hayata geçirdik.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN! ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!