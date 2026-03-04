İran’ın CIA ile temas iddiası sonrası Avrupa gaz fiyatlarında sert düşüş

CANLI BORSA
Avrupa gaz fiyatları, İran’ın savaşı sona erdirmek için CIA ile dolaylı temas kurduğu yönündeki haberlerin ardından yüzde 9’dan fazla gerileyerek megavatsaat başına 50 avronun altına indi.

AA

Oluşturma Tarihi 04 Mart 2026 16:20

Avrupa'da en yüksek işlem hacmine sahip Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası Title Transfer Facility (TTF) nisan vadeli kontratlarında fiyatlar, TSİ 15:35 itibarıyla bir önceki kapanışa göre yüzde 9,2 düşüşle 49,3 avro seviyesine geriledi.

SALDIRI SONRASI 65 AVROYA KADAR YÜKSELMİŞTİ

Avrupa gaz fiyatları, ABD ve İsrail'in hafta sonu İran'a yönelik başlattığı ortak saldırıların ardından küresel enerji arzına ilişkin endişelerle sert yükselmişti. Fiyatlar megavatsaat başına 65 avroya çıkarak saldırı öncesi seviyelere kıyasla yüzde 100 artış göstermişti.

İRAN- CIA TEMASI İDDİASI

Fiyatlardaki geri çekilmede, The New York Times gazetesinde yer alan haber etkili oldu. Haberde, İran İstihbarat Bakanlığı'nın çatışmaları sonlandırma şartlarını ele almak üzere CIA ile dolaylı kanallardan temas kurduğu öne sürüldü.

Orta Doğu'daki gerilim sürerken, Tahran yönetiminin ABD ile gizli bir iletişim hattı açmaya çalıştığı iddia edildi. Üst düzey kaynaklara dayandırılan haberde, İran'ın üçüncü bir ülkenin istihbarat servisi aracılığıyla CIA'e mesaj ileterek müzakereye hazır olduğu yönünde sinyal verdiği aktarıldı.

