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JP Morgan petrol fiyat tahminlerini düşürdü

JP Morgan OPEC+'nın yüksek üretimin ve zayıf talebi işaret ederek petrol fiyat tahminlerini düşürdü.

Oluşturma Tarihi 15 Nisan 2025 09:14

Son Güncelleme Tarihi 15 Nisan 2025 09:15

JP Morgan, OPEC+'dan gelen yüksek üretim ve zayıf talebi gerekçe göstererek 2025 ve gelecek yıl için petrol fiyatı tahminlerini düşürdü.

2025 Brent fiyat tahminini varil başına 73 dolardan 66 dolara çeken JPMorgan, 2026 için hedefini de 61 dolardan 58 dolara indirdi.

Batı Teksas için 2025 fiyat görünümünü varil başına 69 dolardan 62 dolara indiren JPMorgan, 2026 görünümünü 57 dolardan 53 dolara düşürdü.

JP Morgan şimdi küresel petrol talebinin günde 0,8 milyon varil (mbd) artmasını bekliyor ve üçüncü çeyrekte ortalama büyüme sadece 0,3 mbd oldu.

Banka, "OPEC+ ittifakından gelen daha yüksek üretim hacimleri, tepki fonksiyonunda bir kaymaya işaret ediyor ve bu da zayıf taleple birleştiğinde dengeleri büyük bir fazlalığa itecek ve Brent'i yıl sonuna doğru 60 doların altına çekecek" dedi.

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