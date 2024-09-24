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Küresel arz endişeleri petrol fiyatlarını yükseltti

Petrol fiyatlarının yükselmesinde ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem atacağı adımların büyüklüğüne ilişkin belirsizlikler ve Orta Doğu'da devam eden gerginliklerin küresel arzda aksamaya neden olacağı endişeleri etkili olurken Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,01 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 24 Eylül 2024 09:53

Son Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024 09:53

Dün 74,43 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,21 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,1 artarak 74,01 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 71,25 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının yükselmesinde ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem atacağı adımların büyüklüğüne ilişkin belirsizlikler ve Orta Doğu'da devam eden gerginliklerin küresel arzda aksamaya neden olacağı endişeleri etkili oldu.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, bankanın geçen hafta aldığı faiz indirim kararını neden desteklediğine ilişkin kaleme aldığı makalede, yıl sonuna kadar faiz oranlarının yarım puan daha düşürülmesinden yana olduğunu belirtti.

Fed'in yıl sonuna kadar 75 baz puanlık indirim yapacağı beklentisi güçlü kalmaya devam ederken, kasımda 25, aralıkta 50 baz puan faiz indirimi yapılacağı öngörülüyor. Söz konusu beklentilerin ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine yol açarak petrol talebini artıracağı düşünülüyor.

Banka, geçen hafta politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5,00 aralığına çekmişti.

Bunun yanı sıra, küresel petrol rezervlerinin büyük kısmının bulunduğu Orta Doğu'da süren çatışmalar petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini desteklemeye devam ediyor.

Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde iki askeri havaalanı, bir üs ve bir patlayıcı fabrikasını hedef alan 6 füze saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Saldırıların "Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkını, onların cesur ve onurlu direnişini desteklemek ve Lübnan halkını savunmak için" gerçekleştirildiği ifade edilirken, Lübnan sınırına 30 kilometre uzaklıktaki havaalanı Hizbullah tarafından ilk defa vurulmuş oldu.

Brent petrolde teknik olarak 74,56 ile 75,50 dolar aralığının direnç, 72,55 ile 71,48 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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