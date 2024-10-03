CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz

Küresel arz endişeleri petrol fiyatlarını yükseltti

Petrol fiyatları, küresel petrol rezervlerinin çoğunun yer aldığı Orta Doğu'da süregelen çatışmaların daha geniş alana yayılacağı düşüncelerinin küresel arzda aksamaya sebep olabileceği endişeleriyle yükselmeye devam ederken Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,81 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 03 Ekim 2024 10:05

Son Güncelleme Tarihi 03 Ekim 2024 10:05

Dün 76,03 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,61 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,3 artarak 74,81 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 70,91 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, küresel petrol rezervlerinin çoğunun yer aldığı Orta Doğu'da süregelen çatışmaların daha geniş alana yayılacağı düşüncelerinin küresel arzda aksamaya sebep olabileceği endişeleriyle yükselmeye devam ediyor.

Husilerin Sözcüsü Yahya es-Seri, yayımladığı videoda, insansız hava araçlarıyla (İHA) İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Yafa'da "hayati bir hedefe" saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Saldırının İsrail tarafından engellenemeden amacına ulaştığını ifade eden Seri, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları durana kadar operasyonlarının süreceğini belirtti. İsrail tarafından konuya ilişkin açıklama henüz yapılmadı.

Bunun yanı sıra, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem atacağı adımların büyüklüğüne ilişkin belirsizlikler fiyatların yükselişini destekliyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar Fed'in 75 baz puanlık indirim yapacağı beklentisi güçlü kalmaya devam ederken, kasımda yüzde 66 ihtimalle 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapılacağı öngörülüyor.

Öte yandan, ABD'de artan ham petrol stokları petrol fiyatların artışını kısıtladı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 900 bin varil artarak 416 milyon 900 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 500 bin varil azalacağı yönündeydi.

Aynı dönemde ABD'nin benzin stokları yaklaşık 1 milyon 100 bin varil artarak 221 milyon 200 bin varil olarak kaydedildi.

Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de ham petrol stoklarının beklentinin üzerinde arttığına işaret eden veriler ülkede talebin düştüğü algısını destekleyerek fiyatları baskıladı.

Brent petrolde teknik olarak 76 ile 77,34 dolar aralığının direnç, 73,46 ile 72,26 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

İlginizi Çekebilir
ECB Başkanı Lagarde enflasyon için inancını teyit etti ECB Başkanı Lagarde enflasyon için inancını teyit etti 01 Ekim 2024 08:59
Avustralya’da perakende satışlar beklentilerden güçlü geldi Avustralya'da perakende satışlar beklentilerden güçlü geldi 01 Ekim 2024 08:56
Japon Bakan Yardımcısı Mimura: Japonya farklı bir aşamada Japon Bakan Yardımcısı Mimura: Japonya farklı bir aşamada 01 Ekim 2024 08:54
SON DAKİKA: Altın fiyatları göstergesi yeşile döndü! 1 Ekim 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar? SON DAKİKA: Altın fiyatları göstergesi yeşile döndü! 1 Ekim 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar? 01 Ekim 2024 08:26
Enflasyonu düşürme konusunda ECB’ye güven arttı Enflasyonu düşürme konusunda ECB'ye güven arttı 30 Eylül 2024 17:23
SON DAKİKA: Altın fiyatları rüzgarı hız kesti! 30 Eylül 2024 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın ne kadar? SON DAKİKA: Altın fiyatları rüzgarı hız kesti! 30 Eylül 2024 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın ne kadar? 30 Eylül 2024 12:14
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 03 Ekim 2024 09:56
Emtia piyasasına Fed ve Çin desteği Emtia piyasasına Fed ve Çin desteği 30 Eylül 2024 11:34
İngiltere’de konut fiyatları son 2 yılın en hızlı yükselişini kaydetti İngiltere'de konut fiyatları son 2 yılın en hızlı yükselişini kaydetti 30 Eylül 2024 11:30
Hizmet üretici enflasyonu ağustosta arttı Hizmet üretici enflasyonu ağustosta arttı 30 Eylül 2024 10:14
Petrol fiyatları jeopolitik tansiyonun yükselmesiyle artıyor Petrol fiyatları jeopolitik tansiyonun yükselmesiyle artıyor 30 Eylül 2024 09:46
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 01 Ekim 2024 08:29
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler