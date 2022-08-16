Küresel bir resesyonun petrol talebini vuracağı beklentileri ile ICE'de Ekim vadeli Brent petrolünün varil fiyatı yüzde 3 civarında düştü ve bugün de yüzde 0,91 düşüşle 94,23 dolar seviyesinden işlem görüyor.

NYMEX'de Eylül vadeli Batı Teksas petrolü de düne göre yüzde 0,64 gerileyerek 88,84 dolar/varil seviyesine indi.

Analistler, ABD Enerji Bilgi İdaresi'nin ABD'nin kayaç petrolü üretiminin Eylül'de 9 milyon 49 bin varil/gün ile Mart 2020'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkacağı beklentisinin de petrol fiyatlarında aşağı harekete destek verdiğini belirtiyorlar.

Brent petrolü için bugün ilk destek olanak 93,11 dolar seviyesini gösteren analistler, buranın kırılması halinde 90,25 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme olabileceğine işaret ediyorlar.