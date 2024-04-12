Petrol fiyatları arz endişeleriyle yükseldi

Dün 90,92 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 89,74 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.01 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,86 artışla 90,51 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,92 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Orta Doğu'daki gerilimin yol açtığı arz endişeleri etkili oluyor.

İsrail'in önceki hafta Suriye'nin Şam kentindeki İran konsolosluğuna yönelik saldırısının ardından bölgede tansiyonun yükselmesi, küresel petrol rezervlerinin çoğunluğunun bulunduğu Orta Doğu'da daha fazla arz kesintisi yaşanabileceğine yönelik endişeleri beslemeye devam ediyor.

Söz konusu saldırının ardından İran'ın İsrail'e saldırıda bulunacağı ihtimali tartışılırken, tarafların karşılıklı açıklamaları bölgedeki tansiyonun yüksek kalmasına neden oluyor.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, başkent Tahran'daki Büyük Musalla Camisi'nde kendisinin kıldırdığı bayram namazının hutbesinde, İsrail'in söz konusu saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ifade etmişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da X platformundan yaptığı paylaşımda, İran topraklarından İsrail'e saldırı düzenlenmesi halinde karşılık vereceklerini ve bu ülkeyi hedef alacaklarını belirtmişti.

Dün ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, isim vermeden üstü kapalı bir şekilde Tahran'ı tehdit ederek "Kim bize zarar verirse biz de ona zarar veririz." ifadesini kullandı.

Öte yandan, ABD'de mart ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşen enflasyon verilerinin ardından, piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine haziranda başlayacağına dair beklentiler azaldı.

New York Fed Başkanı John Williams, yakın vadede para politikasında ayarlama yapılmasına açık bir ihtiyaç olmadığını belirtti.

Boston Fed Başkanı Susan Collins de para politikasını gevşetmeye başlamak için gereken güveni kazanmanın önceden düşünülenden daha fazla zaman alabileceğini, bu yıl daha az faiz indiriminin gerekebileceğini ifade etti.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin ise son verilerin ekonomi genelinde fiyat baskılarının daha geniş bir temelde hafiflediğine dair güvenini artırmadığını aktardı.

Bu durum, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanmasını sağlarken, petrolü alıcılar için daha pahalı hale getirerek petrol fiyatlarındaki yükselişi kısıtlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 90,95 ile 92,48 dolar aralığının direnç, 89,42 ile 87,89 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.