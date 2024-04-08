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Petrol fiyatları düşüş gösterdi

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.29 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,56 azalışla uluslararası piyasalarda 89,74 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 08 Nisan 2024 09:54

Son Güncelleme Tarihi 08 Nisan 2024 09:54

Cuma günü 91,91 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 91,17 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.29 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,56 azalışla 89,74 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,57 dolardan alıcı buldu.

Jeopolitik gerilim ve arz endişelerinin etkisiyle son 5 ayın en yüksek seviyesini test eden petrol fiyatları, dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun zaferin yakın olduğunu ve güney Gazze'den bazı birlikleri çıkaracağını söylemesinin ardından bayram öncesi Hamas ile olası bir ateşkes konusunda diyaloğu yenileme taahhüdünde bulunmasıyla düşüş gösterdi.

Görüşmede Hamas heyeti, hareketin ulusal taleplerini aktarmanın yanı sıra İsrail'in saldırılarını tamamen durdurmasını, Gazze Şeridi'nden çekilmesini, zorla yerinden edilen Filistinlilerin ikamet yerlerine rahatça dönmesini, Filistinlilere yardımın ve yeniden inşanın başlamasını sağlayacak bir anlaşmayı istediğini belirtti.

Bunun yanı sıra heyet, Hamas'ın, Filistinlilere karşılık İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını öngören bir esir takası anlaşmasına varılması konusunda da istekli olduğunu bildirdi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası müzakerelerinin dün Mısır'ın başkenti Kahire'de yeniden başlayacağı belirtilmişti.

Al-Qahera News televizyon kanalının Mısırlı üst düzey kaynaklara dayandırdığı haberinde, "Kahire, Gazze'de huzurun sağlanması konusunda pazar günü toplantılara ev sahipliği yapacak." ifadesine yer verilmişti.

İsrail merkezli "Walla" sitesine konuşan iki üst düzey yetkilinin açıklamasına göre ise İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar da Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası müzakerelerinin yeni turunu görüşmek üzere Kahire'ye gidiyor.

Öte yandan, İsrail ordusu, dün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'tan çekildiğini duyurmuştu.

Bu durum, son haftalarda petrol fiyatlarında önemli bir artışa neden olan, uzun süredir devam eden savaş endişelerini azaltarak petrol fiyatlarının düşmesinde etkili oldu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerinin zamanlaması ve büyüklüğüne ilişkin belirsizlik devam ederken, bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve Avrupa Merkez Bankasının faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Brent petrolde teknik olarak 90,11 ile 89,83 dolar aralığının direnç, 89,39 ile 89,23 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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