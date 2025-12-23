CANLI BORSA
Petrol fiyatları düşüşe geçti! Brent petrol 61,38 dolardan güne başladı

Petrol fiyatları yıl sonu tatili öncesinde talepte yavaşlama ve yaklaşan arz fazlası endişeleriyle düşüşe geçti. Brent petrolün varili, yeni günde uluslararası piyasalarda 61,38 dolardan işlem görmeye başladı.

Oluşturma Tarihi 23 Aralık 2025 09:57

Son Güncelleme Tarihi 23 Aralık 2025 09:59

Petrol fiyatları, ABD ile Venezuela arasında artan gerilim ve Rusya'nın petrol altyapısına yönelik saldırıların küresel arzda aksamalara işaret etmesine rağmen, yıl sonu tatili öncesinde talepte yavaşlama ve yaklaşan arz fazlası endişeleriyle sınırlı düşüş gösterdi.

Dünkü işlemlerde 61,71 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 61,62 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 9.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 61,38 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 57,77 dolardan alıcı buldu.

ABD'li yetkililerin Venezuela açıklarında uluslararası sularda bir petrol tankerini daha takibe aldığına ilişkin haberler, piyasalarda arz endişelerini artırdı. Söz konusu girişim, ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırımlara tabi petrol tankerlerinin ülkeye giriş ve çıkışına yönelik abluka talimatı vermesinin hemen ardından geldi.

Trump, dün yaptığı basın açıklamasında, Venezuela'nın etrafında "devasa bir Amerikan filosu" bulunduğuna işaret ederek, "(Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro) Kendisi ne isterse yapabilir. Eğer sert oynarsa, bu onun sert oynayabileceği son sefer olur." ifadelerini kullandı.

Maduro ise ABD'nin Venezuela'ya ait petrol tankerlerine el koymaya devam etmesinin küresel ekonomi üzerinde olumsuz etkiler yaratacağı uyarısında bulundu.

Uzmanlar ABD'nin artan askeri adımlarının, başta Çin olmak üzere Venezuela petrolünün önemli alıcılarına yönelik sevkiyatları aksatma riski taşıdığını değerlendiriyor.

Öte yandan, İsrail ile İran arasındaki gerilimin yeniden gündeme gelmesi de petrol açısından kritik öneme sahip bölgede belirsizliği artırarak fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

Piyasalarda zayıf talep görünümü ve arz fazlası endişelerinin etkisini sürdürmesi, jeopolitik gelişmelerin fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü etkisini sınırlıyor. Yıl sonu tatili öncesinde işlem hacimlerinin düşük seyretmesi de fiyatlardaki gerilemeyi destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 64,48 dolar direnç, 58,94 dolar destek seviyesi olarak izleniyor.

