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Petrol fiyatlarında yön arayışı sürüyor

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,23 artışla uluslararası piyasalarda 81,66 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 29 Kasım 2023 09:53

Son Güncelleme Tarihi 29 Kasım 2023 09:53

Dün 82,16 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,47 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,23 artışla 81,66 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,72 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarında yön arayışı devam ediyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 30 Kasım'a ertelenen toplantısı öncesi grubun daha fazla üretim kesintisine gideceğine ilişkin haber akışı arz endişelerine neden oldu.

Piyasalarda yıl sonuna kadar arz yönlü daralma beklenirken, gelecek yılın ilk yarısında grubun mevcut üretim kesintilerine rağmen arz fazlalığı olacağı öngörülüyor. Bu durum, grubun olası adımlarına ilişkin belirsizlikleri artırıyor.

Karadeniz'deki fırtına nedeniyle günlük yaklaşık 2 milyon varillik petrol ihracatının sekteye uğraması da fiyatların yukarı yönlü seyrini destekledi.

Kazakistan Enerji Bakanlığı, fırtınanın Kazak petrolünün ana ihracat terminali olan CPC'deki (Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu) faaliyetleri aksatması nedeniyle ülkenin en büyük petrol sahaları Tengiz, Kaşagan ve Karaçıganak'ın toplam günlük petrol üretimini 27 Kasım'dan bu yana yüzde 56 azalttığını bildirdi.

Öte yandan, piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) yaklaşık 2 yıldır devam eden şahin politikalarının sonuna yaklaşıldığına yönelik beklentiler güçlendi.

Dolar endeksi de Fed'in gelecek yılın ilk yarısında faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceği beklentilerinin baskısıyla geriledi. Bu durumun, diğer para birimlerini kullananlar için petrolü daha ucuz hale getirerek kısa vadede talebi artırması bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 81,79 ile 82,35 dolar aralığının direnç, 81,23 ile 80,67 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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