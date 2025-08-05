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Reel efektif döviz kuru endeksi temmuzda 69,36 oldu

Reel efektif döviz kuru (REK) endeksi, temmuzda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazında 0,66 puan azalarak 69,36'ya geriledi.

Oluşturma Tarihi 05 Ağustos 2025 15:39

Son Güncelleme Tarihi 05 Ağustos 2025 16:41

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayına ilişkin "Reel Efektif Döviz Kuru Gelişmeleri" verilerini yayımladı.

Buna göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında temmuzda bir önceki aya kıyasla 0,66 puan azalarak 69,36 oldu. Endeks, Haziran 2025'te 70,02 düzeyindeydi.

Bu dönemde Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) bazında reel efektif döviz kuru endeksi ise 1,36 puan düşüşle 93,28'den 91,92'ye geriledi.

Böylece, Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı dönemine göre TÜFE bazında 0,66 puan, Yİ-ÜFE bazında 1,36 puan azalış gösterdi.

TCMB tarafından yayımlanan REK endeksi gelişmeleri değerlendirmesinde şunlar kaydedildi:

"REK endeksindeki gerilemenin sebebi, TÜFE'deki artışa rağmen nominal kur artışının daha baskın olmasından kaynaklanmıştır. TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, Türk lirası karşısında dolar ve avro bir önceki aya göre sırasıyla ortalama yüzde 1,95 ve yüzde 3,65 oranında değer kazanmıştır. TÜFE ise bir önceki aya göre yüzde 2,06 oranında artarken, Yİ-ÜFE yüzde 1,73 oranında artmıştır. Sonuç olarak, Türkiye TÜFE'si endeksin artışına katkıda bulunurken; Dünya TÜFE Sepeti ile Nominal Kur Sepeti'ndeki değişim endeksi azaltıcı yönde etkilemiştir."

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