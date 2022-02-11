Son dakika haberi...Yabancı paraların (Döviz kurları) ve altın hesaplarının Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülmesinden elde edilen kazançlara ilişkin istisnalara yönelik usul ve esaslar belli oldu.

SON DAKİKA HABERİ | YENİ KURUMLAR VERGİSİ TEBLİĞİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından hazırlanan, Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

VERGİ İSTİSNASI KAPSAMINA AÇIKLIK GETİRİLDİ Tebliğde, Kurumlar Vergisi Kanunu'na eklenen geçici maddeyle döviz ve altın varlıklarını Türk lirasına dönüştüren kurumlara vergi istisnası sağlanmasına atıf yapılarak, istisna kapsamına açıklık getirildi. Buna göre, mükelleflerin 31 Aralık 2021 bilançolarında yer alan yabancı paralar ve altın hesapları ile 1 Ocak 2022'den itibaren açılacak işlenmiş ve hurda altın hesabı bakiyeleri istisna kapsamında olacak.

TL'YE DÖN VERGİ İSTİSNASI AL Söz konusu yabancı paralarını ve altın hesaplarını Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru veya fiyatı üzerinden, kanunda öngörülen süre ve şekilde Türk lirasına çeviren kurumlar vergisi mükellefleri bu istisnadan yararlanabilecek.

HURDA ALTIN HESABI BAKİYELERİ İLE İSTİSNADAN FAYDALANILABİLECEK Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilmiş olan kurumlar vergisi mükellefleri de hangi özel hesap dönemine tabi olduklarına bakılmaksızın 31 Aralık 2021 itibarıyla çıkaracakları bilançolarını dikkate alarak, bilançoda yer alan yabancı paralar ve altın hesapları ile 1 Ocak 2022'den itibaren açılacak işlenmiş ve hurda altın hesabı bakiyeleri dolayısıyla istisnadan faydalanabilecek.

İSTİSNALAR ÖRNEKLERLE AKTARILDI Tebliğde, sağlanacak istisnalar çeşitli örneklerle de açıklandı. Bu kapsamda, kur farkı kazançları ile yabancı paralardan bir kısmının Türk lirasına dönüştürülmesi durumunda sağlanacak istisnanın örnek hesaplamalarına yer verildi.