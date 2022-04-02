Son dakika haberler...Rusya Ukrayna Savaşı'nda ateşkes için İstanbul'da yürütülen müzakerelerden olumlu sinyallerin çıkması ve ABD'nin açıkladığı yeni plan sonrası brent petrol varil fiyatı düştü. Bununla beraber motorin fiyatları ve benzin fiyatı için için üst üste indirim geldi.

SON DAKİKA HABERİ | MOTORİN SONRASI BİR İNDİRİM DE BENZİN FİYATI İÇİN GELDİ Petrol fiyatlarındaki geri çekilmeye paralel motorin fiyatları için önce 1,55 TL'lik, ardından 0,88 TL'lik indirim yaşandı. Petrol fiyatlarındaki düşüşün sürmesi ile birlikte bir indirim de benzin fiyatı için geldi.

BENZİN FİYATI 0,80 TL UCUZLADI Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre; 2 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatı için 0,80 TL indirim yapıldı. Yapılacak indirim ile beraber benzin fiyatı 19 TL sınırına kadar geriledi. Akaryakıt fiyatlarında il, ilçe ve bayi farkları nedeniyle birkaç kuruşluk değişiklikler olabilir. İşte İstanbul'daki yeni akaryakıt pompa fiyatları:

MOTORİN VE BENZİNE GELEN İNDİRİMLER SONRASI AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU? Benzin ve motorine gelen indirimler sonrası bayiler akaryakıt pompa fiyatlarını güncellendi. Gelen indirimler sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları: İstanbul'da benzin litre fiyatı 19,01 TL

İstanbul'da motorin litre fiyatı 21,29 TL Ankara'da benzin litre fiyatı 19,00 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 21,27 TL İzmir'de benzin litre fiyatı 19,12 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 21,39 TL

BRENT PETROL İSTANBUL DİPLOMASİSİ VE ABD'NİN YENİ HAMLESİ İLE GERİLEDİ Rusya Ukrayna krizi için müzakere heyetlerinin İstanbul'da yaptığı görüşmeler sonucu geçmişe göre daha ılımlı mesajların gelmesi ateşkes umutlarını artırması sonrası petrol fiyatları 105 doların altına çekildi.

Rusya Lideri Vladimir Putin'in Rus gazına karşılık rubleyle ödeme yapılmasına yönelik kararnameyi imzalaması ve sonrasında, karara uymayan ülkerin gazını keseceklerini ifade etmesi arz endişlerini artırdı. Bu durum brent petrolde yukarı yönlü hareketlere neden olsa da ABD'den yeni hamlesi fiyatlar için baskılayıcı oldu.

PETROL PİYASASINI RAHATLATAN HAMLE ABD'DEN GELDİ



ABD Başkanı Joe Biden, piyasalarda arz dengesini sağlamak adına, stratejik petrol rezervlerinden gelecek 6 ay için günlük 1 milyon varil olmak üzere 180 milyon varili aşkın petrol satışı yapılacağını duyurdu. ABD'den gelen bu açıklama Putin sonrası kafasını kaldırmaya çalışan petrol fiyatları için baskı yarattı.

EK YAPTIRIM AÇIKLAMALARI PETROLDE DÜŞÜŞÜ SINIRLIYOR Polonya ve Almanya tarafından Rus petrolü için gelen yeni yaptırım kararları ve sinyalleri, yine Ukrayna Devlet Başkanı Zelenksi'nin ülkenin doğusuna Rusya'dan yeni saldırılar gelebileceği açıklamaları petrolde düşüşü sınırlayan başlıca etmenler olarak dikkat çekiyor.

ÇİN'İN 'VAKA SAYILARINI SIFIRLAMA' POLİTİKASI ETKİLİ OLUYOR Çin'de artan Covid-19 vaka sayıları sonrası hükümetin 'Vaka sayılarını sıfırlama' politikası doğrultusunda hareket ederek yeni kapanma tedbirlerini devreye alması brent petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturan bir diğer etmen oldu. Dünyanın en büyük sanayisi konumundaki Çin'de kapanmaların petrol talebini düşüreceği beklentisi fiyatlarda aşağı yönlü seyri destekliyor.

AKARYAKITTA İNDİRİM SÜRECEK Mİ? Petrol fiyatlarında sert dalgalanmaların ardından ekonomistler, kalıcı ateşkes sağlanmadan belirsizlik nedeniyle bu tarz hareketlerin sürebileceğini yorumladı. Petrol fiyatları için 100 dolar psikolojik bandına dikkat çeken uzmanlar, bu seviyenin altında kalıcılık sağlanması durumunda düşüşlerin sürebileceğini ifade etti.

PETROLDE 100 DOLAR BANDININ ALTINDA YENİ İNDİRİMLER GELECEK Petrol fiyatlarında özellikle 100 dolar bandının altına doğru düşüşlerin sürmesi durumunda hem benzin hem de motorin fiyatları için yeni düşüşler söz konusu olacak.