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Suudi Arabistan'dan petrol kararı

Suudi Arabistan petrol üretim kapasitesini günlük 1 milyon varil azaltacak. Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı, günlük üretimini 12 milyon varil seviyesinde tutacak.

Oluşturma Tarihi 30 Ocak 2024 11:20

Son Güncelleme Tarihi 30 Ocak 2024 11:20

Suudi Arabistan, ham petrol üretim kapasitesini günlük 1 milyon varil azaltmak için milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya talimat verdi.

Aramco'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin "maksimum sürdürülebilir kapasitesini, 13 milyon varile çıkarma hedefine devam etmeyerek günlük 12 milyon varil seviyesinde tutmak için Suudi Enerji Bakanlığından talimat almıştır." ifadesi kullanıldı.

Şirket, 2023'ün üçüncü çeyreğine ilişkin finansal bilançosunda toplam hidrokarbon üretiminin günlük 12,8 milyon varil petrol eşdeğerine ulaştığını açıklamıştı.

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