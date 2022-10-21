Çin yuanı ABD doları karşısında zayıflamaya bu sabah da devam ediyor ve yuan 2008 global finansal krizinden bu yana görülen en düşük seviyelere geldi.

SON 14 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Spot piyasada ABD doları bu gün yüzde 0,5 değer kazanarak 7,2479 seviyesine kadar yükseldi ve Eylül ayında görülen son 14 yılın en düşük seviyesi olan 7,2521'e yaklaştı. Şu sıralarda da yüzde 0,39 artışla 7,2442'den işlem görüyor.

Yuan günü bu seviyelerde kapatır ise hafta bayından bu yana değer kabı yüzde 0,75 civarında olacak.