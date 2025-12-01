İngiltere ekonomisinde büyüme bekleniyor

KPMG'nin yayımladığı "İngiltere Ekonomik Görünümü" analizine göre, ülkede zayıflayan işgücü piyasasının hane halkı harcamalarını baskılaması bekleniyor.

İşsizliğin bu yıl yüzde 4,8 seviyesinden 2026'da yüzde 5,1'e çıkacağı öngörülürken İngiltere ekonomisinde bu yıl yüzde 1,4 olan büyümenin gelecek yıl yüzde 1'e gerileyeceği hesaplanıyor. Bu düşüşte iç talebin 2026'da zayıf seyretmesinin etkili olması bekleniyor.

Ülkede enflasyonun ise bu yılki yüzde 3,4 seviyesinden Nisan 2026 itibarıyla İngiltere Merkez Bankasının (BoE) yüzde 2 hedef seviyesine döneceği tahmin ediliyor.

Daha ılımlı enflasyon görünümü göz önüne alındığında, BoE'nin bu ayki para politikası toplantısı kapsamında politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75'e çekmesi bekleniyor.

BoE'nin 2026'da ise politika faizinde yalnızca iki kez indirime giderek gevşeme döngüsünü yüzde 3,25 seviyesinde tamamlayacağı öngörülüyor. Bu kapsamda İngiltere'de politika faizinin orta vadede ABD ve Avro Bölgesi'ne kıyasla daha yüksek bir düzeyde kalacağı ve bu durumun ülkedeki borçlanma maliyetlerinin de yüksek seyretmesine yol açacağı değerlendirilirken mali disiplinin güçlendirilmesi ve uzun vadeli harcama baskılarının ele alınması için reformlar yapılmadığı sürece bu görünümün değişmeyeceği tahmin ediliyor.

İş dünyası yatırımcılarındaki "kalıcı zayıflık" ise verimliliğin düşük seyretmesine ve genel olarak ekonomik büyümenin durgun kalmasına katkıda bulunuyor.

Ülkede, iş dünyası yatırımları 2022'den itibaren yeniden büyüme eğilimine girmiş olsa da toparlanma neredeyse tamamen bilgi ve iletişim sektörü ile yenilenebilir enerji üretim kapasitesi yatırımlarından kaynaklanıyor.