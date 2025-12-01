Hindistan rupisinde tarihi düşüş!

Hint rupisi, dolar karşısında 89,78 seviyesine gerileyerek rekor düşük seviyeyi gördükten sonra, Hindistan Merkez Bankası'nın (RBI) müdahalesiyle bir miktar toparlandı. Kaynaklar, bankanın kuru 89,70 civarında desteklemek amacıyla aralıklı olarak döviz sattığını belirtti.

Müdahalenin ardından rupi, yüzde 0,2'lik kayıpla 89,6350 seviyesine yükselerek gün içi kayıplarının bir kısmını telafi etti. Ancak rupideki zayıflama, hisse senetleri ve tahvil piyasası üzerinde baskı yarattı. NSE Nifty 50 endeksi kazançlarını silerken, beş yıllık tahvil getirisi Eylül ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

HDFC Securities'ten kur analisti Dilip Parmar, merkez bankasının istikrarı sağlamak için devreye girdiğini, ancak belirsizliklerin sürdüğünü ifade etti. Parmar'a göre, güçlü büyüme verilerine rağmen genişleyen ticaret açığı ve tarife kaynaklı belirsizlikler risk oluşturmaya devam ediyor.

Öte yandan Cuma günü açıklanan verilere göre, Hindistan ekonomisi Eylül'de sona eren çeyrekte son altı dönemin en hızlı büyümesini kaydetti. Ancak IMF, yüksek tarifeler nedeniyle 2026 mali yılı büyüme tahminini yüzde 6,2'ye düşürdü.

Hindistan, büyük ekonomiler arasında hâlâ ABD ile ticaret anlaşması imzalamayan tek ülke konumunda. ANZ'ye göre bu durum, Hindistan Merkez Bankası'nın rupiyi desteklemek için döviz rezervlerini kullanma konusunda acil bir ihtiyaç hissetmemesine neden olabilir.

Yatırımcıların gözü şimdi 5 Aralık'ta yapılacak politika gözden geçirme toplantısında olacak. Toplantıda, Merkez Bankası Başkanı Sanjay Malhotra'nın rupi değer kaybına ilişkin ne ölçüde tolerans göstereceğine dair vereceği mesajlar yakından izlenecek.

Malhotra, son röportajında kurdaki zayıflamanın, Hindistan ile gelişmiş ülkeler arasındaki enflasyon farkının doğal bir sonucu olduğunu belirterek, yıllık bazda yüzde 3-3,5'lik değer kaybının rupi için olağan sayılabileceğini söylemişti. Merkez Bankası'nın önceliğinin ise kurda aşırı oynaklığı önlemek olduğunu vurgulamıştı.

Rupi, 2025 yılı boyunca dolar karşısında yüzde 4,5 değer kaybederek Asya'nın en kötü performans gösteren para birimi oldu.