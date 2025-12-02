Avrupalı üreticiler Çin’deki yatırımlarını artırıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, üç günlük Pekin ziyareti sırasında geçen yıl 305.8 milyar euroya ulaşan Çin'in Avrupa ile ticaret fazlasına ilişkin uyarılarda bulunması bekleniyor.

Buna karşılık, Avrupalı üreticilerin istikrarlı yatırımları—büyük kısmı ihracata yönelik üretim amacıyla—Çin'in güçlü sanayi kapasitesine ekleniyor. Şirketler, Çin'in düşük maliyetleri ve verimli tedarik zincirleri nedeniyle Çinli rakiplerle rekabetin giderek zorlaştığını belirtirken, Pekin'in kamu alımı kurallarının Çin pazarına erişim için yerel üretimi gerekli kıldığını ifade ediyor.

İsviçreli kimya üreticisi Clariant'ın CEO'su Conrad Keijzer, "Yerel rekabet varken ürünleri Çin'e getirmek artık rekabetçi değil" dedi. Şirket, BASF ve Shell'in de geçen yıl büyük yatırımlar açıkladığı Daya Bay petrokimya merkezindeki tesisini 180 milyon İsviçre frangı (226 milyon dolar) harcayarak genişletiyor.

Avrupa-Çin Ticaret Odası Başkanı Jens Eskelund, "Avrupalı şirketlerin Çin'e bağımlılığı azalmak yerine artıyor. Aksine, dünya genelinde şirketler Çin'e daha bağımlı hale geliyor" değerlendirmesinde bulundu. Odanın bu yıl yaptığı ankete göre şirketlerin yaklaşık dörtte biri daha fazla üretimi Çin'e kaydırıyor; bu oran, faaliyetlerini başka ülkelere yönlendirenlerin iki katı. Katılımcıların yüzde 80'i ilaç, yüzde 46'sı makine ve yüzde 40'ı tıbbi cihaz sektöründe yer alıyor.