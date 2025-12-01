Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI kasımda geriledi

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu S&P Global, Avro Bölgesi'nin kasım ayı imalat sanayi PMI verilerini açıkladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde imalat sektörü kasım ayında bir miktar daraldı. Avro Bölgesi'nde ekimde 50 puan olan imalat sanayi PMI, kasımda 49,6 puana düştü.

Böylece, Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI son 5 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde kasım ayı imalat sanayi PMI'ın 49,7 puan olması yönündeydi. Verinin, piyasa beklentisinden daha düşük gelmesi dikkati çekti.

Söz konusu dönemde Avro Bölgesi'nde fabrika üretimi talebin ve yeni siparişlerin düşmesiyle yavaşladı.

PMI verilerinde 50 puanın üstü büyümeye, 50 puanın altı daralmaya işaret ediyor.