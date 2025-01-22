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AB: Avrupa'nın ekonomik ağırlığı var

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Avrupa'nın ekonomik ağırlığının var olduğunu yeni ittifaklar yapabileceklerini seçeneklerinin olduğunu açıkladı.

Oluşturma Tarihi 22 Ocak 2025 09:05

Son Güncelleme Tarihi 22 Ocak 2025 09:05

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Salı günü Davos'ta yaptığı konuşmada AB'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Önce Amerika" gündemi karşısında ayrıcalıklı muamele için yalvaracak bir ruh hali içinde olmadığını söyledi.

Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşma yapan von der Leyen, Başkan Trump'ı doğrudan eleştirmekten kaçındı ancak özellikle AB'nin Washington'un terk ettiği Paris iklim anlaşmasına bağlılığının altını çizerek Amerika ile açık ve keskin bir tezat oluşturdu.

Von der Leyen, Avrupa'nın hala "dünyanın en büyük ticaret sektörüne" ve "tüm küresel rakiplerimizden daha uzun yaşam beklentisine, daha yüksek sosyal ve çevresel standartlara ve daha düşük eşitsizliklere" sahip olduğunu söyledi.

Trump'ın başına buyruk sertlik taktiklerinin aksine, Avrupa'nın "büyük ve çekici pazarının" öngörülebilir bir ortak olduğunu savundu ve "Avrupa'da ne görürseniz onu alırsınız. Kurallara göre oynuyoruz. Anlaşmalarımızın hiçbir gizli şartı yok" dedi.

Sonuç olarak von der Leyen, özellikle Trump'ın hedefinde olan ülkelerle hesaplaşmak yerine ittifak arayışında. "Avrupa sadece uzun süredir aynı fikirde olduğumuz dostlarımızla değil, çıkarlarımızı paylaştığımız tüm ülkelerle işbirliği arayışını sürdürecektir" diye konuştu.

Avrupa'nın yanı başındaki savaştan endüstriyel gerilemeye ve aşırı sağın yükselişine kadar uzanan pek çok sorununa gelince, von der Leyen bunların üzerinde durmamayı tercih etti.

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