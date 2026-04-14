AB, çelik ithalatına yeni sınırlamalar getirecek

Avrupa Birliği (AB) kurumları, çelik ithalatını önemli ölçüde azaltmayı ve kota aşımı durumunda yüzde 50 gümrük vergisi uygulamayı içeren önlemlerde anlaştı.

AA

Oluşturma Tarihi 14 Nisan 2026 09:34

AB Konseyi, çelik sektörünü küresel kapasite fazlasına karşı korumak için hazırlanan plan konusunda Avrupa Parlamentosu ile yapılan müzakerelerde anlaşma sağlandığını duyurdu. Gümrüksüz çelik ithalatı yılda 18,3 milyon tonla sınırlanacak - Kota dışı gümrük vergisi yüzde 50'ye yükseltilecek

Buna göre, AB çelik sektörünü küresel aşırı üretim ve ticaret sapmasına karşı koruyacak yeni bir çerçeve oluşturulacak.

Yeni sistemde gümrüksüz çelik ithalatı yılda 18,3 milyon tonla sınırlanacak. Böylece gümrüksüz ithalat miktarı 2024 yılına kıyasla yüzde 47 azaltılmış olacak ve kota dışı gümrük vergisi yüzde 50'ye yükseltilecek.

Önlemlerin çevresinden dolaşılmasını önlemek ve tedarik zinciri şeffaflığını artırmak için çeliğe "erit ve dök" şartı getirilecek. AB, çelik tedarik zincirinde izlenebilirlik ve şeffaflığı artırmak amacıyla "eritme ve dökme" şartını devreye alacak.

Düzenlemenin, AB kurumları tarafından resmen onaylanmasının ardından mevcut çelik koruma önleminin sona ereceği 1 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe girmesi hedefleniyor.

Çelik, savunma dahil olmak üzere stratejik açıdan önemli birçok sektörde kullanılması nedeniyle AB ekonomisi için temel ürünler arasında yer alıyor.

AB, dünyanın üçüncü büyük çelik üreticisi konumunda ancak son dönemde AB ucuz ithal çelik ürünlerle rekabette sorun yaşıyor. 20'den fazla AB ülkesinde faaliyetteki çelik sektörü 300 bin kişiye doğrudan, 2,5 milyon kişiye de dolaylı olarak istihdam sağlıyor.

Sektör sıklıkla AB'den korunma önlemleri talep ediyor.

AB çelik üreticileri, artan ithalat ve ABD tarafından uygulanan yüzde 50'lik gümrük vergileri nedeniyle yalnızca yüzde 65 kapasiteyle faaliyet gösteriyor.

Yeni önlemlerle, kapasite kullanımının yüzde 80'e çıkarılması da hedefleniyor.

