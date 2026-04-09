ABD 2025 büyüme verileri belli oldu

ABD ekonomisi, 2025'in dördüncü çeyreğinde yüzde 0,5 ile tahminlerin altında büyüdü.

Oluşturma Tarihi 09 Nisan 2026 16:08

ABD Ticaret Bakanlığı, 2025'in ekim-aralık dönemine ait Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin nihai tahminleri açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH geçen yılın son çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 0,5 arttı.

Veriye ilişkin şubat ayında yayımlanan öncü tahminde ABD ekonomisinin 2025'in dördüncü çeyreğinde yüzde 1,4, mart ayında açıklanan ikinci tahminde ise yüzde 0,7 büyüdüğü öngörülmüştü.

Ülke ekonomisi, geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,6 daralmasının ardından ikinci çeyrekte yüzde 3,8 ve üçüncü çeyrekte yüzde 4,4 büyümüştü.

ABD ekonomisi 2025 genelinde ise yüzde 2,1'lik büyüme kaydetti.

Büyüme hızında, geçen sene önceki yıla kıyasla yavaşlama görülen ekonomi 2024'te yüzde 2,8'lik büyüme performansı göstermişti.

Tüketici harcamaları ve yatırımlardaki artışlar, geçen yılın son çeyreğinde reel GSYH'deki artışa katkı sağladı. Ancak bu artışlar kamu harcamaları ve ihracattaki düşüşlerle kısmen dengelendi.

Geçen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin büyüme verisinde yapılan aşağı yönlü revizyonda ise yatırımlara ilişkin aşağı yönlü güncellemeler etkili oldu.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinde geçen yılın son çeyreğinde kaydedilen artış yüzde 2,9 oldu.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,8 artmıştı.

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da aynı dönemde yüzde 2,7 oldu.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi bir önceki çeyrekte yüzde 2,9 artmıştı.

