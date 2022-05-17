ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Brüksel Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, ABD ve AB arasında iş birliğinin önemine işaret etti.

Rusya-Ukrayna savaşında AB ve ABD'nin ortak tavır aldığını anımsatan Yellen, "Daha fazla ilerleyebiliriz. Bu güçlü transatlantik iş birliğini karşılaştığımız diğer zorlukların çoğunu ele alacak şekilde genişletebiliriz." diye konuştu.

Yellen, ABD, AB ve diğer ortakların Rusya'ya eşi benzeri görülmemiş ekonomik yaptırımlar uyguladığını anımsatarak, "Bu çok taraflı yaklaşım, Rusya'ya önemli maliyetler ve sınırlamalar getirmemizi sağladı." dedi.

Rusya'nın savaşa devam ermesi halinde ABD yönetiminin ortaklarla birlikte Rusya'yı ekonomik, finansal ve stratejik anlamda izolasyona doğru itmek için çalışmayı sürdüreceğine işaret eden Yellen, Kremlin'in ekonomiyi desteklemekle savaşın devamını finanse etmek arasında seçim yapmak zorunda kalacağını ifade etti.

Yellen, Ukrayna'nın acil finansman ihtiyaçları olduğuna dikkati çekerek, "Şimdi Ukrayna'ya desteği artırmak için iş birliğimizi genişletmemiz gerekiyor." diye konuştu.

"UKRAYNA'NIN BÜTÇE FİNANSMANINA İHTİYACI VAR"

Ukrayna'da hükümetin savaşa rağmen faaliyeti sürdürdüğünü anlatan Yellen, "Ukrayna'nın askerlere, çalışanlara ve emeklilere ödeme yapmak ve vatandaşlarının temel ihtiyaçlarını karşılayan bir ekonomiyi işletmek için bütçe finansmanına ihtiyacı var." dedi.

Yellen, Ukrayna'nın yeniden yapılanma ve toparlanma için de büyük desteğe ve özel yatırıma ihtiyacı olacağını hatırlatarak, buna şimdiden hazırlanılması gerektiğini vurguladı.

Şimdiye kadar açıklanan ikili ve çok taraflı desteğin kısa vadede dahi Ukrayna'nın ihtiyaçlarını karşılamaya yetmeyeceğini dile getiren Yellen, "Bütün ortaklarımızdan Ukrayna'ya mali desteklerini artırmada bize katılmalarını rica ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

KÜRESEL KURUMLAR VERGİSİ

Yellen, geçen yılın ekim ayında aralarında AB ve ABD'nin de bulunduğu 137 ülkenin uluslararası vergilendirme konusunda anlaştıklarını anımsatarak, anlaşma çerçevesinde asgari bir küresel kurumlar vergisi oranı belirlendiğini hatırlattı.

Söz konusu ülkelerin çok uluslu şirketlerinin kazançlarını en az yüzde 15 oranında vergilendirmeyi kabul ettiklerine işaret eden Yellen, "Uluslararası vergi reformunu bitiş çizgisine ulaştırmak için halen yapacak önemli işlerimiz var. " dedi.

Yellen, çok taraflı vergi anlaşmasının imzaya hazır olabilmesi için çözülmesi gerek sorunlar olduğunu, bu konuda adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

ABD'nin Avrupa'nın Rus petrol ve doğal gazına olan bağımlılığını düşürmesine yardımcı olacağına dikkati çeken Yellen, Rusya'nın enerjiyi bir "silah" olarak kullandığını söyledi.

Yellen, ABD'nin Avrupa'ya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracat miktarını artırmak için diğer ortaklarla birlikte çalışacağını dile getirdi.

AB ve ABD'nin nadir toprak elementlerinin tedariki konusunda Çin'e önemli ölçüde bağımlı olduğunu hatırlatan Yellen, nadir toprak elementleri ve çip gibi kritik ürünlerde Çin'e olan bağımlılıklarını azaltmak ve tedarik zincirlerini çeşitlendirmek için bir araya gelinmesinin önemine dikkati çekti.