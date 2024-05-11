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ABD bütçesi Nisan'da 210 milyar dolar fazla verdi

ABD federal hükümetinin bütçe fazlası, Nisan'da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19 artışla 210 milyar dolara ulaştı.

Oluşturma Tarihi 11 Mayıs 2024 09:07

Son Güncelleme Tarihi 11 Mayıs 2024 09:07

ABD Hazine Bakanlığı, Nisan ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı. Açıklanan rapora göre, 1 Ekim 2023'te başlayan ve 30 Eylül'de sona erecek 2024 mali yılının 7'nci ayında, federal hükümetin bütçe fazlası 210 milyar dolar olarak hesaplandı.

Federal hükümet, geçen yıl Nisan'da 176 milyar dolarlık bütçe fazlası vermişti. Böylece bütçe fazlası, Nisan'da geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 19 yükseldi. Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, 244,5 milyar dolar fazla yönündeydi.

Hükümetin gelirleri, Nisan'da yüzde 22 artışla 776 milyar dolara, harcamaları yüzde 23 yükselerek 567 milyar dolara çıktı.

7 AYLIK BÜTÇE AÇIĞINDA YÜZDE 8'LİK AZALIŞ

Ülkede 2024 mali yılının 7'nci ayı olan Nisan itibarıyla toplam bütçe açığı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 azalarak 855 milyar dolar oldu. Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde 925 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın ilk 7 ayındaki harcamalar, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 6 artarak 3 trilyon 819 milyar dolara, gelirler yüzde 10 artışla 2 trilyon 964 milyar dolara ulaştı.

ABD'nin bütçe açığı, 2023 mali yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 23 artarak 1,7 trilyon dolara yükselmişti.

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