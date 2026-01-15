CANLI BORSA
ABD işsizlik maaşı başvuruları azaldı

İşsizlik maaşına başvuranların sayısı, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 9 bin kişi azaldı

Oluşturma Tarihi 15 Ocak 2026 16:56

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 10 Ocak ile biten haftada 198 bine gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 10 Ocak ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 9 bin kişi azalarak 198 bine indi.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 215 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 208 binden 207 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 6 bin 500 azalışla 205 bine düştü.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 3 Ocak ile biten haftada 19 bin azalarak 1 milyon 884 bine geriledi.

