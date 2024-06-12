CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD Rusya'ya çip satışlarına yönelik yaptırımları genişletecek

ABD Rusya'ya çip satışlarına yönelik yaptırımları genişletecek

ABD'nin Rusya'ya çip satışlarına yönelik yaptırımları genişletmeyi planladığı öngörüldü.

Oluşturma Tarihi 12 Haziran 2024 09:33

Son Güncelleme Tarihi 12 Haziran 2024 09:34

ABD hükümetinin Rusya'ya çip ve diğer malların satışına yönelik daha geniş yaptırımlar açıklamayı planladığını ve bu yaptırımların Çin'deki üçüncü taraf satıcıları hedef alacağını öne sürüldü.

HONG KONG KURULUŞLARI YAPTIRIM LİSTESİNE ALINACAK

Konuya yakın kaynaklara göre, Biden yönetimi mevcut ihracat kontrollerini sadece ABD'de üretilenleri değil, ABD markalı malları da kapsayacak şekilde genişlettiğini duyuracak. Moskova'ya mal sevkiyatı yaptığını söylediği bazı Hong Kong kuruluşları yaptırım listesine alacak.

Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby gazetecilere yaptığı açıklamada Washington'un Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar ve ihracat kontrolleri açıklayacağını doğruladı.

İlginizi Çekebilir
Avrupalı yetkililer gaz akışını sürdürmek için görüşmeler yapıyor Avrupalı yetkililer gaz akışını sürdürmek için görüşmeler yapıyor 11 Haziran 2024 09:54
ABD’nin petrol üretiminin azalacağı öngörüldü ABD'nin petrol üretiminin azalacağı öngörüldü 11 Haziran 2024 09:35
BOJ’ın tahvil alımlarını azaltması bekleniyor BOJ'ın tahvil alımlarını azaltması bekleniyor 11 Haziran 2024 09:15
Akademisyenlerden dikkat çeken Fed analizi Akademisyenlerden dikkat çeken Fed analizi 11 Haziran 2024 09:08
Japonya’da iflas eden şirket sayısı 12 yıl sonra bini aştı Japonya'da iflas eden şirket sayısı 12 yıl sonra bini aştı 11 Haziran 2024 08:57
ECB üyesinden faiz indirimi açıklaması: Yaz ayları beklenmeli ECB üyesinden faiz indirimi açıklaması: Yaz ayları beklenmeli 10 Haziran 2024 13:04
BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrolde yön yukarı! Toplam 2,46 liralık indirim: 10 Haziran 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar? BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrolde yön yukarı! Toplam 2,46 liralık indirim: 10 Haziran 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar? 10 Haziran 2024 12:40
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 11 Haziran 2024 13:44
28 ay sonra ilk: Euro Bölgesi’nde yatırımcı güveni pozitif bölgede 28 ay sonra ilk: Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni pozitif bölgede 10 Haziran 2024 11:41
AB üyeleri Çin için kıyasıya rekabet ediyorlar AB üyeleri Çin için kıyasıya rekabet ediyorlar 10 Haziran 2024 11:31
Emtia piyasasında düşüş eğilimi devam ediyor Emtia piyasasında düşüş eğilimi devam ediyor 10 Haziran 2024 11:10
SON DAKİKA: Altın rotasını pozitif tarafa kırdı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 10 Haziran 2024 kaç TL? SON DAKİKA: Altın rotasını pozitif tarafa kırdı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 10 Haziran 2024 kaç TL? 10 Haziran 2024 11:07
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.000,00
%0
BORSA
999,82
%-0,0185
ALTIN
999,38
%-0,0619
DOLAR
997,12
%-0,2882
EURO
952,12
%-4,7877
BORSA
1.240,14
%24,014
ALTIN
1.115,76
%11,5757
DOLAR
1.104,73
%10,4725
EURO
983,64
%-1,6363
BORSA
1.313,69
%31,3687
ALTIN
1.126,66
%12,6657
DOLAR
1.132,57
%13,257
EURO
1.786,44
%78,6437
BORSA
2.219,44
%121,9435
ALTIN
1.726,28
%72,6276
DOLAR
1.750,13
%75,0126
EURO
BİST En Aktif Hisseler