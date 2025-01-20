ABD tarifleri Malezya'yı yavaşlatabilir

JPMorgan analistleri, Malezya'nın GSYH büyümesinin, Çin'e yönelik olası ABD tarife artışlarında etkilenmesi nedeniyle 2024'teki %5,1 büyümeden bu yıl %3,8'e yavaşlaması bekleniyor.

Analistler, ilk ABD-Çin ticaret savaşından bu yana Çin'in Malezya'nın üretimindeki katılımının, özellikle teknoloji ve makine sektörlerinde olmak üzere, öncelikle aktarma faaliyetleri yoluyla arttığını belirtiyor.

Analistler, perakende benzin fiyatlarını daha da yükseltebilecek olan yaklaşan yakıt sübvansiyonu reformlarının bu yıl manşet enflasyonu %3'e çıkarmasını bekliyorlar. Ancak, zayıf kurumsal fiyatlandırma gücü nedeniyle çekirdek enflasyon üzerindeki etkinin muhtemelen sınırlı olacağını söylüyorlar.

JPMorgan, iyi huylu çekirdek enflasyon görünümünün, Malezya Merkez Bankası'nın (BNM) politika faizini 2025 yılı boyunca %3,0'da tutmasına olanak tanıyabileceğini öngörüyor.

Malezya ekonomisi, 2024 yılının son çeyrek döneminde öncü verilere göre %5,6 olan beklentinin altında %4,8 büyüdü.