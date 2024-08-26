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ABD'de dayanıklı mal siparişleri arttı

ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarında, temmuzda yüzde 9,9 ile beklentilerin üzerinde artış kaydedildi.

Oluşturma Tarihi 26 Ağustos 2024 16:33

Son Güncelleme Tarihi 26 Ağustos 2024 16:33

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 9,9 artışla 289,6 milyar dolara ulaştı.

Dört yılın en yüksek aylık artışını kaydeden dayanıklı mal siparişlerine dair piyasa beklentisi, bu dönemde yüzde 4 artacağı yönündeydi.

Dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı, haziranda yüzde 6,9 azalışla 263,6 milyar dolara düşmüştü.

Ulaşım hariç siparişler bu dönemde yüzde 0,2 düşerken, savunma hariç siparişlerde yüzde 10,4 yükseliş oldu.

Kullanım ömrü en az 3 yıl olan ürünleri içeren dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

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