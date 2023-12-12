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ABD'de enflasyonun 2 yılın en düşük seviyesine gerilemesi bekleniyor

New York Fed anketi, ABD'li tüketicilerin enflasyon beklentisinin Kasım ayında iki yılın en düşük seviyesine gerilediğini gösterdi.

Oluşturma Tarihi 12 Aralık 2023 09:07

Son Güncelleme Tarihi 12 Aralık 2023 09:07

New York Fed'in Tüketici Beklenti Anketi'nde, tüketicilerin enflasyonun Ekim'de görülen yüzde 3,6'lık beklentinin ardından, Kasım ayında yüzde 3,4 ile Nisan 2021'den bu yana en düşük rakamın görüleceği görüşü ortaya çıktı. Raporda enflasyonun üç ve beş yıllık ufuklarda sırasıyla yüzde 3 ve yüzde 2,7 seviyesinde sabit kaldığı belirtildi.

New York Fed anketine katılanlar benzin ve kira maliyetlerinde de daha küçük artışlar öngördüler. Yakıt maliyetlerindeki artışın Ekim ayındaki beklenen yüzde 5'in ardından yüzde 4,5 olarak öngörülürken, kiranın yüzde 9,1 artış hızı tahmininin yüzde 8,0'e gerilediği görüldü. Kiralarda beklenen artış hızı Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.

New York Fed anketi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün başlayacak ve yarın sonuçlanacak faiz toplantısının hemen öncesinde geldi. Finansal piyasalar, büyük ölçüde Fed'in gösterge gecelik faiz oranını yüzde 5,25-5,50 aralığında değiştirmeden bırakmasını bekliyor.

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