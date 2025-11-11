CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD'de 'geçici bütçe tasarısı' Senato'da kabul edildi

ABD'de 'geçici bütçe tasarısı' Senato'da kabul edildi

ABD Senatosu, 1 Ekim'de kapanan federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısını onayladı.

Oluşturma Tarihi 11 Kasım 2025 08:33

ABD'de hükümete ocak ayı sonuna kadar finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısı, Senato'da yapılan oylamada 40'a karşı 60 oyla kabul edildi.

Tasarıya 1 Cumhuriyetçi senatör karşı çıkarken, Demokrat veya bağımsız senatörlerden ise 8 "evet" oyu geldi.

Tarım Bakanlığı, Gazi İşleri Bakanlığı ve Kongre'ye mali yıl boyunca, diğer federal kurumlara da 30 Ocak'a kadar finansman sağlayacak tasarı, kapanma sırasında işten çıkarılması planlanan 4 binden fazla federal çalışanın işinde kalması hükmünü de içeriyor.

Çoğu demokrat için önemli bir pürüz noktası olan sağlık hizmetleri sübvansiyonlarının uzatılması ise tasarıda yer almıyor. Ancak aralık ayında bu sübvansiyonlara yönelik oylama yapılması öngörülüyor.

Tasarının bir sonraki durağı, Temsilciler Meclisi olacak. Tasarı, burada da kabul edilirse imzalaması için ABD Başkanı Donald Trump'ın masasına gidecek.

Trump'ın söz konusu tasarıyı imzalamasının ardından federal hükümetin yeniden açılması bekleniyor.

ABD TARİHİNİN EN UZUN SÜREN HÜKÜMET KAPANMASI

ABD'de Kongre'nin yeni mali yıl başlamadan önce federal hükümeti finanse edecek geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle hükümet 1 Ekim'de kapanmıştı.

Harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar faaliyetlerine ara verirken, taraflar arasındaki görüş ayrılığı ülke tarihinde en uzun süreli kapanmaya yol açmıştı.

Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörler, kapanmanın 40. gününe girdiği pazar günü, hükümetin açılmasına yönelik geçici bütçe konusunda uzlaşmaya varmıştı.

Demokrat senatörlerin sağlık hizmetleri sübvansiyonlarının uzatılmasının garanti edilmesi şartından geri adım atması, hükümetin açılmasına yönelik sürecin önünü açmıştı.

Yerel saatle pazar gecesi yapılan Senato'daki usul oylamasında 40'a karşı 60 oyla, tasarının ilerletilmesine karar verilmişti.

İlginizi Çekebilir
ABD’de tüketici kredileri Eylül’de beklentiyi aştı ABD'de tüketici kredileri Eylül'de beklentiyi aştı 08 Kasım 2025 09:09
Altının kilogram fiyatı arttı Altının kilogram fiyatı arttı 07 Kasım 2025 16:53
ABD’de faiz kararı için kritik veriler bu ay da yayımlanmayacak ABD’de faiz kararı için kritik veriler bu ay da yayımlanmayacak 07 Kasım 2025 16:37
FAO açıkladı: Küresel gıda fiyatları ekimde geriledi FAO açıkladı: Küresel gıda fiyatları ekimde geriledi 07 Kasım 2025 16:38
AB’den 2035 yasağına geri adım sinyali: Otomotivde rekabet endişesi AB'den 2035 yasağına geri adım sinyali: Otomotivde rekabet endişesi 07 Kasım 2025 15:59
Belçika’da bütçe pazarlığında son tarih belli oldu Belçika'da bütçe pazarlığında son tarih belli oldu 07 Kasım 2025 15:17
Çin’in döviz rezervi 3,3 trilyon dolara çıktı Çin'in döviz rezervi 3,3 trilyon dolara çıktı 07 Kasım 2025 14:43
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 07 Kasım 2025 13:33
Almanya’nın ihracatı eylülde arttı Almanya'nın ihracatı eylülde arttı 07 Kasım 2025 12:55
Japonya’dan Çin’e deniz ürünleri ihracatı yeniden başladı Japonya'dan Çin'e deniz ürünleri ihracatı yeniden başladı 07 Kasım 2025 11:33
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 07 Kasım 2025 10:09
Asya borsaları negatif seyrediyor Asya borsaları negatif seyrediyor 07 Kasım 2025 09:59
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler