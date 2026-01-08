ABD’de işten çıkarma planları gerilerken işe alım beklentileri arttı

Aralık ayında duyurulan işten çıkarmalar 35.553 ile Temmuz 2024'ten bu yana en düşük seviyeye indi. Aynı dönemde planlanan işe alımlar yaklaşık 10.500'e yükselerek 2022'den bu yana en yüksek aralık ayı düzeyine ulaştı.

Veriler, işgücü piyasasında daha sert bir yavaşlamaya yönelik endişelerin yıl sonunda hafiflediğine işaret etti. Challenger yetkilisi Andy Challenger, eğilimin "yüksek işten çıkarma planlarının damga vurduğu bir yılın ardından olumlu bir işaret" olduğunu belirtti.

2025 yılı boyunca açıklanan işten çıkarma planları toplamda 1,2 milyonun üzerine çıkmış ve istihdam piyasasında zayıflama sinyallerini güçlendirmişti. Aralık ayındaki düşüş ve işe alım planlarındaki artış, şirketlerin yeni yıla daha temkinli ancak görece iyimser bir istihdam görünümüyle girdiğini ortaya koydu.