ABD'de istihdam artışında 4 haftalık güçlü artış

ABD istihdamında güçlü artış bu hafta da devam etti. Automatic Data Processing Inc. (ADP) tarafından salı günü yayımlanan rapora göre, 7 Şubat'ta sona eren dört haftalık dönemde ABD ekonomisi haftalık ortalama 12 bin 750 yeni istihdam yarattı.

Raporda, bunun istihdam artışında üst üste dördüncü haftalık güçlenme olduğuna dikkat çekildi. Bir önceki haftada ortalama artış 10 bin 250 seviyesindeydi.

ADP, açıklanan verilerin öncü nitelikte olduğunu ve ilerleyen dönemde revize edilebileceğini de belirtti.