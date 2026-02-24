CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD'de istihdam artışında 4 haftalık güçlü artış

ABD'de istihdam artışında 4 haftalık güçlü artış

ABD'de istihdam üst üste 4 haftadır güçü artışına devam ediyor. ADP tarafından açıklanan verilere göre istihdam ortalama 12 bin 750 kişi artış gösterdi.

Oluşturma Tarihi 24 Şubat 2026 16:34

ABD istihdamında güçlü artış bu hafta da devam etti. Automatic Data Processing Inc. (ADP) tarafından salı günü yayımlanan rapora göre, 7 Şubat'ta sona eren dört haftalık dönemde ABD ekonomisi haftalık ortalama 12 bin 750 yeni istihdam yarattı.

Raporda, bunun istihdam artışında üst üste dördüncü haftalık güçlenme olduğuna dikkat çekildi. Bir önceki haftada ortalama artış 10 bin 250 seviyesindeydi.

ADP, açıklanan verilerin öncü nitelikte olduğunu ve ilerleyen dönemde revize edilebileceğini de belirtti.

