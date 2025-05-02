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ABD'de istihdam beklentilerin üzerinde gerçekleşti

ABD'de tarım dışı istihdam nisanda 177 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı değişmeyerek yüzde 4,2 oldu.

Oluşturma Tarihi 02 Mayıs 2025 15:39

Son Güncelleme Tarihi 02 Mayıs 2025 15:47

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, geride kalan ayda tarım dışı istihdam 177 bin artış gösterdi. Analistlerin beklentisi istihdamda 133 bin artış olacağı yönündeydi.

Tarım dışı istihdam artışı Şubat ayı için 117 binden 102 bine, Mart ayı için 228 binden 185 bine revize edildi.

İŞSİZLİK ORANI DEĞİŞMEDİ

Ülkede işsizlik oranı yüzde 4,2 seviyesinde kaldı. Piyasa beklentisi de işsizlik oranının bir önceki ay gördüğü yüzde 4,2 seviyesinde sabit kalacağı şeklindeydi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) en son Mart ayında açıkladığı tahminlerde işsizlik oranı beklentisi bu yıl için yüzde 4,4, gelecek iki yıl için yüzde 4,3 olarak belirlendi.

Çalışma Bürosu, özel sektörde istihdam artışının 167 bin, kamu istihdamında artışın 10 bin olduğunu açıkladı. Piyasalar özel sektörde istihdamın 124 bin artacağını öngörüyorlardı.

Aynı ayda imalat sektörü istihdamında bin kişi düşüş olurken, inşaat sektöründe 11 bin artış yaşandı. Analistlerin imalat sektöründe tahmini 5 bin düşüş olacağı yönündeydi.

Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 7,9'den yüzde 7,8'e indi.

Ortalama saatlik kazançlarda aylık bazda yüzde 0,17 artış olurken, yıllık artış yüzde 3,77 seviyesinde açıklandı. Beklentiler aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,9 artış olacağına işaret ediyordu.

Ülkede ortalama çalışma saati değişmeyerek 34,3 saat olarak açıklandı. Piyasa beklentisi de çalışma saatinin 34,3 seviyesinde kalacağı yönündeydi.

İş gücüne katılım oranı yüzde 62,6 olarak açıklandı.

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