ABD'de kurumsal iflaslar 14 yılın zirvesinde

S&P Global Market Intelligence'ın verilerine göre, 2024 yılında en az 686 ABD şirketi iflas başvurusunda bulundu; bu rakam 2023'e göre yaklaşık yüzde 8 arttı ve 2010'daki 828 başvurudan bu yana herhangi bir yıldan daha yüksek.

Fitch Ratings'e göre, iflastan kurtulmak için mahkeme dışı manevralar da geçen yıl arttı ve iflasların sayısı yaklaşık ikiye bir oranında arttı. Sonuç olarak, en az 100 milyon $ toplam borcu olan ihraççılara öncelikli kredi verenler, en azından 2016'dan bu yana en düşük kurtarma oranlarını yaşadı.

Parti malzemeleri perakendecisi Party City'nin çöküşü, 2024 kurumsal başarısızlıklarının tipik bir örneğiydi.

Aralık ayı sonlarında, Ekim 2023'te 11. Bölüm işlemlerinden çıktıktan sonra birçok yıl içinde ikinci iflas başvurusunu yaptı. Party City, "diğer faktörlerin yanı sıra maliyetler ve tüketici harcamaları üzerindeki enflasyonist baskıların yol açtığı son derece zorlu bir ortamda" mücadele ettikten sonra ülke çapındaki 700 mağazasını kapatacağını söyledi.

Covid-19 salgınının etkilerinin azalmasıyla birlikte tüketici talebi azaldı ve bu durum özellikle ihtiyari tüketici harcamalarına dayanan şirketleri olumsuz etkiledi. Geçen yılki diğer büyük iflaslar arasında gıda depolama üreticisi Tupperware, restoran zinciri Red Lobster, Spirit Airlines ve kozmetik perakendecisi Avon Products yer aldı.

EY'nin baş ekonomisti Gregory Daco, "Mal ve hizmet maliyetlerinin sürekli yükselmesi tüketici talepleri üzerinde baskı yaratıyor" dedi. Bu yük özellikle gelir yelpazesinin alt ucundaki aileler için daha ağır, ancak orta ve üst uçta bile daha temkinli davranıldığını görüyoruz" dedi.