ABD'de Arizona Eyalet Üniversitesi, Colorado Eyalet Üniversitesi, Rochester Teknoloji Enstitüsü, Rutgers Üniversitesi, Nevada Üniversitesi ve Araştırmacılar ve Tedarik Zinciri Yönetimi Uzmanları Konseyi (CSCMP) tarafından hesaplanan LMI, Temmuz ayında 0,2 puan düşüşle 45,6 puandan 45,4 puana indi.

Bu, endeksin hesaplanmaya başlandığı 6,5 yılın bir kez daha en düşük seviyesi olarak kaydedildi. Endeks üst üste üçüncü kez eşik değer olan 50 puanın altında kaldı.

Endeks bu düşüşle birlikte hesaplanmaya başladığı tarihten bu yana ortalaması olan 65,3 seviyesinin altında kalmaya 13'üncü ayda da devam etti.

Stoklar 1,0 puan düşüşle tarihindeki en düşük seviye olan 41,9 puana indi.

LMI, lojistik sektörünü oluşturan 8 bileşeni kapsıyor; envanter seviyeleri ve maliyetleri, depolama kapasitesi, kullanımı ve fiyatları, nakliye kapasitesi, kullanımı ve fiyatları.

LMI'de 50,0'ın üzerindeki herhangi bir okuma lojistik sektörünün genişlediğini, altındaki bir okuma, küçülen bir lojistik sektörüne işaret ediyor.