CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD'de sanayi üretimi ağustosta arttı

ABD'de sanayi üretimi ağustosta arttı

ABD'de sanayi üretimi ağustosta yüzde 0,1'lik artış kaydetti.

Oluşturma Tarihi 16 Eylül 2025 16:53

ABD Merkez Bankası (Fed), ağustos ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi ağustosta önceki aya kıyasla yüzde 0,1 yükseldi.

Piyasa beklentileri sanayi üretiminin söz konusu dönemde yüzde 0,1 azalması yönündeydi.

Beklentilerin aksine artış kaydeden sanayi üretimi, temmuzda yüzde 0,4 gerilemişti.

Sanayi üretimi ağustosta yıllık bazda ise yüzde 0,9 arttı.

İmalat sanayi üretimi de ağustosta yüzde 0,2 yükseldi.

Piyasa beklentileri imalat sanayi üretiminin yüzde 0,2 düşmesi yönündeydi. İmalat sanayi üretimi, temmuzda yüzde 0,1 azalmıştı.

Ülkede kapasite kullanım oranı aynı dönemde değişim göstermeyerek yüzde 77,4 oldu ve piyasa beklentileri dahilinde gerçekleşti.

İlginizi Çekebilir
Çin’in ekonomiyi destekleyici ek adımlar atması bekleniyor Çin'in ekonomiyi destekleyici ek adımlar atması bekleniyor 15 Eylül 2025 15:36
Avro Bölgesi dış ticaret fazlası verdi Avro Bölgesi dış ticaret fazlası verdi 15 Eylül 2025 12:49
Fed’den faiz indirim beklentisi geri planda kaldı Fed'den faiz indirim beklentisi geri planda kaldı 15 Eylül 2025 11:20
Hazine yarın iki devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek Hazine yarın iki devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek 15 Eylül 2025 09:55
Brent petrolde arz endişesi yaşanıyor Brent petrolde arz endişesi yaşanıyor 15 Eylül 2025 09:53
ABD vadeli endeksleri haftaya hafif artışla başladı ABD vadeli endeksleri haftaya hafif artışla başladı 15 Eylül 2025 08:55
Çin’de yeni banka kredileri toparlandı Çin'de yeni banka kredileri toparlandı 15 Eylül 2025 08:52
Trump’ın SEC’e atadığı yeni başkandan ilk hamle Trump'ın SEC'e atadığı yeni başkandan ilk hamle 15 Eylül 2025 08:50
BoJ’un faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor BoJ'un faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor 15 Eylül 2025 08:47
BofA’dan Türkiye açıklaması: Yabancı sermaye girişlerinden faydalanacak BofA'dan Türkiye açıklaması: Yabancı sermaye girişlerinden faydalanacak 13 Eylül 2025 15:10
ABD Ticaret Bakanı’ndan Musk’a eleştiri: Başkalarının hedeflerine kapıldı ABD Ticaret Bakanı'ndan Musk'a eleştiri: Başkalarının hedeflerine kapıldı 13 Eylül 2025 15:07
Fitch, Fransa’nın kredi notunu düşürdü Fitch, Fransa'nın kredi notunu düşürdü 13 Eylül 2025 08:40
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler