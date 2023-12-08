CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD'de tarım dışı istihdam kasımda beklentileri aştı

ABD'de tarım dışı istihdam kasımda beklentileri aştı

ABD'de tarım dışı istihdam kasımda 199 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 3,9'dan yüzde 3,7'ye düştü.

Oluşturma Tarihi 08 Aralık 2023 16:41

Son Güncelleme Tarihi 08 Aralık 2023 16:41

ABD'de tarım dışı istihdam piyasa beklentilerinin bir miktar üzerinde gelirken, işsizlik oranı beklenmedik şekilde geriledi.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, Kasım ayında tarım dışı istihdam 199 bin artış gösterdi. Analistlerin beklentisi istihdamda 190 bin artış olacağı yönündeydi.

Tarım dışı istihdam artışı Ekim ayı için 150 bin seviyesinde revize edilmeden kalırken, Eylül ayı için 297 binden 262 bine revize edildi.

Ülkede işsizlik oranı yüzde 3,9'dan yüzde 3,7 seviyesine geriledi. Piyasa beklentisi işsizlik oranının yüzde 3,9 olarak kalacağı yönündeydi.

Fed'in Eylül ayında açıkladığı makroekonomik tahminlerde bu yıl için işsizlik oranı beklentisi yüzde 3,8, önümüzdeki iki yıl için yüzde 4,1 seviyesinde bulunuyor.

Çalışma Bürosu, özel sektörde istihdamın 150 bin artarken, kamu istihdamında artışın 49 bin olduğunu açıkladı. Piyasalar özel sektörde istihdamın 153 bin artacağını öngörüyorlardı.

İmalat sektöründe istihdam 28 bin, inşaat sektöründe ise 2 bin artış gösterdi.

Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 7,2'den yüzde 7,0'ye indi.

Ortalama saatlik kazançlarda aylık bazda yüzde 0,35 artış olurken, yıllık artış yüzde 3,96 seviyesinde açıklandı. Beklentiler aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 4,0 artış olacağına işaret ediyordu.

Ülkede ortalama çalışma saati 0,1 artışla 34,4 saat olarak açıklandı.

ABD'de iş gücüne katılım oranı yüzde 62,7 seviyesinden yüzde 62,8 seviyesine çıktı.

İlginizi Çekebilir
Hindistan Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu Hindistan Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu 08 Aralık 2023 08:53
Japonya’da iflas eden şirket sayısı artıyor Japonya'da iflas eden şirket sayısı artıyor 08 Aralık 2023 08:50
Binance kurucusu Changpeng Zhao hüküm giymeden BAE’ye dönemeyecek Binance kurucusu Changpeng Zhao hüküm giymeden BAE'ye dönemeyecek 08 Aralık 2023 08:47
Yende ralli sürüyor Yende ralli sürüyor 08 Aralık 2023 08:47
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 08 Aralık 2023 10:01
Küresel piyasalarda gözler ABD’nin istihdam raporuna çevrildi Küresel piyasalarda gözler ABD'nin istihdam raporuna çevrildi 08 Aralık 2023 09:19
Malezya’nın kauçuk üretimi arttı Malezya'nın kauçuk üretimi arttı 08 Aralık 2023 09:13
EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Yeni formül belli oldu! Kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Yeni formül belli oldu! Kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? 07 Aralık 2023 20:20
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kaldı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kaldı 07 Aralık 2023 17:18
Yabancılar 376,4 milyon dolarlık hisse senedi aldı Yabancılar 376,4 milyon dolarlık hisse senedi aldı 07 Aralık 2023 15:22
İngiltere’de konut fiyatları kasımda kısmi arttı İngiltere'de konut fiyatları kasımda kısmi arttı 07 Aralık 2023 15:17
Bankacılık sektörü kredi hacmi 11 trilyon 315 milyar liraya ulaştı Bankacılık sektörü kredi hacmi 11 trilyon 315 milyar liraya ulaştı 07 Aralık 2023 15:14
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.001,21
%0,121
DOLAR
1.000,92
%0,092
BORSA
1.000,00
%0
EURO
997,82
%-0,2178
ALTIN
1.002,25
%0,2249
DOLAR
1.004,73
%0,4725
BORSA
995,22
%-0,4785
EURO
970,91
%-2,9087
ALTIN
1.014,00
%1,4003
DOLAR
1.018,02
%1,802
BORSA
1.023,62
%2,3622
EURO
1.022,27
%2,2265
ALTIN
1.547,28
%54,7276
DOLAR
1.654,46
%65,4463
BORSA
1.583,76
%58,3756
EURO
1.736,06
%73,6059
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler