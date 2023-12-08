ABD'de tarım dışı istihdam kasımda beklentileri aştı

ABD'de tarım dışı istihdam piyasa beklentilerinin bir miktar üzerinde gelirken, işsizlik oranı beklenmedik şekilde geriledi.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, Kasım ayında tarım dışı istihdam 199 bin artış gösterdi. Analistlerin beklentisi istihdamda 190 bin artış olacağı yönündeydi.

Tarım dışı istihdam artışı Ekim ayı için 150 bin seviyesinde revize edilmeden kalırken, Eylül ayı için 297 binden 262 bine revize edildi.

Ülkede işsizlik oranı yüzde 3,9'dan yüzde 3,7 seviyesine geriledi. Piyasa beklentisi işsizlik oranının yüzde 3,9 olarak kalacağı yönündeydi.

Fed'in Eylül ayında açıkladığı makroekonomik tahminlerde bu yıl için işsizlik oranı beklentisi yüzde 3,8, önümüzdeki iki yıl için yüzde 4,1 seviyesinde bulunuyor.

Çalışma Bürosu, özel sektörde istihdamın 150 bin artarken, kamu istihdamında artışın 49 bin olduğunu açıkladı. Piyasalar özel sektörde istihdamın 153 bin artacağını öngörüyorlardı.

İmalat sektöründe istihdam 28 bin, inşaat sektöründe ise 2 bin artış gösterdi.

Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 7,2'den yüzde 7,0'ye indi.

Ortalama saatlik kazançlarda aylık bazda yüzde 0,35 artış olurken, yıllık artış yüzde 3,96 seviyesinde açıklandı. Beklentiler aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 4,0 artış olacağına işaret ediyordu.

Ülkede ortalama çalışma saati 0,1 artışla 34,4 saat olarak açıklandı.

ABD'de iş gücüne katılım oranı yüzde 62,7 seviyesinden yüzde 62,8 seviyesine çıktı.