CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD'de tarım dışı istihdamı belli oldu

ABD'de tarım dışı istihdamı belli oldu

ABD'de tarım dışı istihdam martta 228 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,1'den 4,2'ye çıktı

Oluşturma Tarihi 04 Nisan 2025 15:42

Son Güncelleme Tarihi 04 Nisan 2025 16:21

ABD'de tarım dışı istihdam martta 228 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,1'den yüzde 4,2'ye çıktı.

ABD Çalışma Bakanlığı, mart ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı. Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam martta 228 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerini geride bırakan tarım dışı istihdam verisinin 137 bin kişi artacağı öngörülüyordu.

Bu dönemde sağlık hizmetleri, sosyal destek, ulaştırma ve depolama sektörlerinde istihdam artarken, federal hükümet istihdamı azaldı. Kısmen grevden dönen işçilerin etkisiyle perakende ticaret sektöründe de istihdamda artış görüldü.

Tarım dışı istihdama ilişkin ocak ve şubat ayı verilerinde aşağı yönlü revizyona gidildi. Buna göre, tarım dışı istihdamda kaydedilen artış ocak için 125 binden 111 bine ve şubat ayı için 151 binden 117 bine düşürüldü.

ABD'de işsizlik oranı, martta 0,1 puan artışla yüzde 4,2'ye yükseldi. Piyasa beklentileri, işsizlik oranının bu dönemde şubat ayındaki gibi yüzde 4,1 olması yönündeydi.

Ülkedeki işsiz sayısı, geçen ay 31 bin kişi artarak 7 milyon 83 bine ulaştı. İş gücüne katılım oranı ise yüzde 62,4'ten yüzde 62,5'e çıktı.

Söz konusu dönemde haftalık ortalama çalışma saati değişmeyerek 34,2 oldu. ABD Merkez Bankasının (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,3 artarak 36 dolara yükseldi.

Piyasa beklentilerine paralel artış kaydeden ortalama saatlik kazanç, şubatta yüzde 0,2 artmıştı.

İlginizi Çekebilir
Küresel doğal gaz talebi rekor kırdı Küresel doğal gaz talebi rekor kırdı 02 Nisan 2025 11:29
Brent petrolde Trump belirsizliği sürüyor Brent petrolde Trump belirsizliği sürüyor 02 Nisan 2025 10:05
ABD’de LMI Mart’ta sert bir şekilde geriledi ABD'de LMI Mart'ta sert bir şekilde geriledi 02 Nisan 2025 09:20
Güney Kore’de enflasyon hedefe yakın seyrediyor Güney Kore'de enflasyon hedefe yakın seyrediyor 02 Nisan 2025 09:17
Çin’den ABD ile görüşme mesajı Çin'den ABD ile görüşme mesajı 02 Nisan 2025 09:15
Bitcoin ve Ethereum spot ETF’lerinden çıkış yaşandı Bitcoin ve Ethereum spot ETF'lerinden çıkış yaşandı 02 Nisan 2025 09:13
Avustralya Başbakanı ABD’nin gümrük vergisi tehdidini önemsemiyor Avustralya Başbakanı ABD'nin gümrük vergisi tehdidini önemsemiyor 02 Nisan 2025 09:09
AB 165,2 milyar avroluk otomobil ihraç etti AB 165,2 milyar avroluk otomobil ihraç etti 01 Nisan 2025 14:34
Kripto para piyasası yılın ilk çeyreğini hareketli geçirdi Kripto para piyasası yılın ilk çeyreğini hareketli geçirdi 01 Nisan 2025 12:15
Avro Bölgesi’nde işsizlik şubatta düştü Avro Bölgesi'nde işsizlik şubatta düştü 01 Nisan 2025 14:32
Avustralya Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi Avustralya Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi 01 Nisan 2025 10:06
Avro Bölgesi’nde enflasyon martta geriledi Avro Bölgesi'nde enflasyon martta geriledi 01 Nisan 2025 12:34
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler