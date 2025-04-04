ABD'de tarım dışı istihdamı belli oldu

ABD'de tarım dışı istihdam martta 228 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,1'den yüzde 4,2'ye çıktı.

ABD Çalışma Bakanlığı, mart ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı. Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam martta 228 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerini geride bırakan tarım dışı istihdam verisinin 137 bin kişi artacağı öngörülüyordu.

Bu dönemde sağlık hizmetleri, sosyal destek, ulaştırma ve depolama sektörlerinde istihdam artarken, federal hükümet istihdamı azaldı. Kısmen grevden dönen işçilerin etkisiyle perakende ticaret sektöründe de istihdamda artış görüldü.

Tarım dışı istihdama ilişkin ocak ve şubat ayı verilerinde aşağı yönlü revizyona gidildi. Buna göre, tarım dışı istihdamda kaydedilen artış ocak için 125 binden 111 bine ve şubat ayı için 151 binden 117 bine düşürüldü.

ABD'de işsizlik oranı, martta 0,1 puan artışla yüzde 4,2'ye yükseldi. Piyasa beklentileri, işsizlik oranının bu dönemde şubat ayındaki gibi yüzde 4,1 olması yönündeydi.

Ülkedeki işsiz sayısı, geçen ay 31 bin kişi artarak 7 milyon 83 bine ulaştı. İş gücüne katılım oranı ise yüzde 62,4'ten yüzde 62,5'e çıktı.

Söz konusu dönemde haftalık ortalama çalışma saati değişmeyerek 34,2 oldu. ABD Merkez Bankasının (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,3 artarak 36 dolara yükseldi.

Piyasa beklentilerine paralel artış kaydeden ortalama saatlik kazanç, şubatta yüzde 0,2 artmıştı.