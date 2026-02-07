ABD'de tüketici kredileri beklentilerin üzerinde arttı

ABD'de tüketici kredileri, 2025 yılı aralık ayında piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıkladığı verilere göre, tüketici kredileri bir önceki aya kıyasla 24 milyar dolar artarak 5,11 trilyon dolara yükseldi.

BEKLENTİ 9 MİLYAR DOLARDI

Piyasalarda tüketici kredilerinin aralık ayında 9 milyar dolar artması bekleniyordu. Gerçekleşen artış, beklentinin yaklaşık üç katına ulaşarak dikkat çekti.

KREDİ KARTLARI ÖNE ÇIKTI

Fed verilerine göre, söz konusu dönemde:

Kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler aylık bazda 13,9 milyar dolar,

Ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler ise 10,2 milyar dolar arttı.

YILLIK ARTIŞ YÜZDE 5,7

Tüketici kredileri aralık ayında yıllıklandırılmış bazda yüzde 5,7 artış gösterdi. Bu dönemde: