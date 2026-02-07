ABD'de tüketici kredileri beklentilerin üzerinde arttı

Oluşturma Tarihi 07 Şubat 2026 08:49
Son Güncelleme Tarihi 07 Şubat 2026 08:50
ABD'de tüketici kredileri, 2025 yılı aralık ayında piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıkladığı verilere göre, tüketici kredileri bir önceki aya kıyasla 24 milyar dolar artarak 5,11 trilyon dolara yükseldi.
BEKLENTİ 9 MİLYAR DOLARDI
Piyasalarda tüketici kredilerinin aralık ayında 9 milyar dolar artması bekleniyordu. Gerçekleşen artış, beklentinin yaklaşık üç katına ulaşarak dikkat çekti.
KREDİ KARTLARI ÖNE ÇIKTI
Fed verilerine göre, söz konusu dönemde:
YILLIK ARTIŞ YÜZDE 5,7
Tüketici kredileri aralık ayında yıllıklandırılmış bazda yüzde 5,7 artış gösterdi. Bu dönemde: