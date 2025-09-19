AB'den Rusya'ya yeni yaptırım paketi

CANLI BORSA
Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın sıvılaştırılmış doğal gazını (LNG), bankaları, kripto işlemleri ve petrol taşıyan gölge filoyu hedef alan yeni yaptırım paketi hazırladı.

Oluşturma Tarihi 19 Eylül 2025 16:17

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'ya yönelik hazırladıkları 19'uncu yaptırım paketinin detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın diplomasi ve uluslararası hukuka saygı göstermediğine işaret eden von der Leyen, Rusya'nın Kiev'deki AB temsilciliğine de saldırı gerçekleştirdiğini anımsattı.

Von der Leyen, Rusya'nın AB'ye yönelik tehditlerinin arttığını hatırlatarak, "Son iki haftada Rus Şahid İHA'ları, hem Polonya hem de Romanya'da Birliğimizin hava sahasını ihlal etti. Bunlar barış isteyen birinin eylemleri değil." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerilimi tırmandırdığına dikkati çeken von der Leyen, "Avrupa buna karşı baskısını artırıyor. Bu nedenle bugün 19. yaptırım paketimizi sunuyorum." dedi.

RUSYA'DAN LNG İTHALAT YASAĞI

Von der Leyen, enerji alanında yeni adımlar attıklarını belirterek, "Rusya'nın savaş ekonomisi fosil yakıtlardan elde edilen gelirlerle ayakta duruyor. Bu gelirleri azaltmak istiyoruz. Bu nedenle Rus LNG'sinin Avrupa pazarlarına ithalatını yasaklıyoruz. Musluğu kapatmanın zamanı geldi. Buna hazırız." ifadelerini kullandı.

Rusya ham petrolüne yönelik tavan fiyatı 47,6 dolara kadar düşürdüklerini anlatan von der Leyen, "Gölge filodan 118 gemiye daha yaptırım uyguluyoruz. Toplamda 560'tan fazla gemi AB yaptırımları kapsamında listelendi. Büyük enerji ticaret şirketleri Rosneft ve Gazpromneft'e tam işlem yasağı uygulanacak. Diğer şirketlerin varlıkları da dondurulacak." diye konuştu.

Von der Leyen, "Şimdi, yaptırımları ihlal ederek ve petrol satın alarak Rusya'nın savaşını körükleyenlerin peşine düşüyoruz. Çin dahil üçüncü ülkelerdeki rafinerileri, petrol tüccarlarını ve petrokimya şirketlerini hedef alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Üç yıl içinde, Rusya'nın Avrupa'daki petrol gelirlerini yüzde 90 azalttıklarını anlatan von der Leyen, "artık bu sayfayı tamamen kapattıklarını" söyledi.

BANKALARA İŞLEM YASAĞI

Von der Leyen, "Rusya'nın yaptırımlardan kaçınmak için kullandığı finansal açıkları hedef alıyoruz. Rusya'daki diğer bankalara ve üçüncü ülkelerdeki bankalara işlem yasağı getiriyoruz. Yaptırımların çevresinden dolaşılmasına karşı mücadelemizi güçlendiriyoruz." dedi.

KRİPTOLARA YAPTIRIM

Kripto işlemlere karşı da yaptırım uygulayacaklarını anlatan von der Leyen, "Kısıtlayıcı önlemlerimiz ilk kez kripto platformlarını etkileyecek ve kripto para birimlerinde işlemleri yasaklayacak. Rus alternatif ödeme hizmet sistemlerine bağlı yabancı bankaları listeliyoruz. Ayrıca, özel ekonomik bölgelerdeki kuruluşlarla yapılan işlemleri kısıtlıyoruz." diye konuştu.

Von der Leyen, savaş alanında kullanılan ürün ve teknolojilere yönelik ihracat kısıtlamalarını geliştirdiklerini, Rus askeri sanayi kompleksine doğrudan veya dolaylı olarak destek sağlayan Rusya ve üçüncü ülkelerdeki 45 şirketi de yaptırım listesine eklediklerini bildirdi.

AB yaptırımlarının Rusya ekonomisini ciddi şekilde etkilediğini savunan von der Leyen, Rusya'ya Ukrayna ile adil ve kalıcı bir barış için müzakere masasına oturana kadar yaptırımları uygulamaya devam edeceklerini söyledi.

Von der Leyen, "Ukrayna'nın savunma çabalarını finanse etmek için, dondurulmuş Rus varlıklarını temel alan yeni bir çözüm üzerinde çalışıyoruz. Bu, Rusya'nın savaşıdır ve suçlu bunun bedelini ödemelidir. Rus varlıklarına ait birikmiş nakit bakiyelerle Ukrayna'ya bir tazminat kredisi sağlayabiliriz. Burada, varlıkların kendisine dokunulmayacak. Risk ise toplu olarak üstlenilecek. Ukrayna, Rusya tazminatı ödediğinde krediyi geri ödeyecek. Bu konuda yakın zamanda bir teklif sunacağız." ifadelerini kullandı.

Söz konusu yaptırım paketinin yürürlüğe girmesi için AB üyesi 27 ülkenin oy birliği gerekiyor.

AB, şimdiye kadar savaş nedeniyle Rusya'ya yönelik 18 yaptırım paketini hayata geçirdi. Bu çerçevede Rusya'ya, ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünlerle altın ve elması da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulanıyor.

Deniz yoluyla taşınan ham petrol ile bazı petrol ürünlerinin Rusya'dan AB'ye gönderilmesine yönelik yasak, bazı Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması ve çok sayıda yayın kuruluşunun faaliyetlerinin askıya alınması da yaptırımlar arasında bulunuyor.

AB'nin yaptırım listesinde 2 bin 500'den fazla kişi ve kurum yer alıyor.

