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ABD'nin federal bütçe açığı azaldı

ABD Hazine Bakanlığı'na göre ABD'nin federal bütçe açığı yüzde 8 azaldı.

Oluşturma Tarihi 13 Mayıs 2024 09:03

Son Güncelleme Tarihi 13 Mayıs 2024 09:03

ABD Hazine Bakanlığı'na göre federal bütçe açığı 1 Ekim'de başlayan mali yılın ilk 7 ayında küçüldü. Ancak bu yılın tamamındaki açık muhtemelen geçen yılkini aşacak.

İlk 7 ayda açık 855 milyar dolar oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre %8 azaldı. Genellikle büyük vergi ödemelerinin yapıldığı Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artışla 210 milyar dolar fazla verildi.

BİREYSEL GELİR VERGİSİ İADELERİ DÜŞTÜ

Bireysel gelir vergisi iadeleri, bu yıl %9 oranında düştü. Kamu borcuna ilişkin faiz ödemeleri ise bu yıl geçen yıla göre %36 artarak 624 milyar dolar oldu.

Kongre Bütçe Ofisi kısa süre önce yayınladığı bir raporda "2024 mali yılında şu ana kadarki açık geçen yılın aynı dönemindeki açıktan daha küçük olsa da, yılın tamamındaki açığın daha büyük olması muhtemel görünüyor" dedi.

CBO'ya göre, ödenmemiş öğrenci ve afet kredileri için ilan edilmiş ancak kaydedilmemiş ekstra maliyetler açığı artıracaktır. CBO ayrıca Nisan ayına kadar gelir tahsilatlarının beklenenden daha az olduğunu belirtti.

2023 mali yılı için öngörülen açık 1,7 trilyon dolar.

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