Alman imalat sanayisi durgunluğunu yeni yıla taşıyor

S&P Global tarafından hazırlanan Hamburg Ticaret Bankası (HCOB) Kasım 2024 imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) nihai verileri açıklandı.

Buna göre, ülkede ekimde 43 puan olan imalat sanayi PMI kasımda değişmedi. S&P Global, öncü verilerde endeksin 43,2 puana yükseldiğini açıklamıştı.

Ülkede imalat sanayi PMI, faaliyetlerde büyümeyi gösteren 50 puan seviyesinin altında kalırken, ekonomik görünüme yönelik iyimserliğe rağmen fabrikalarda işten çıkarmalar arttı.

Açıklamada, "Alman imalat sektörü daralma bölgesinde kalmaya devam etti. Hem üretim hem de yeni siparişlerdeki düşüş oranları ikinci ay üst üste hafifledi ancak istihdam, satın alma faaliyetleri ve stoklarda daha hızlı düşüşler yaşandı." ifadelerine yer verildi.

Hamburg Ticaret Bankası Başekonomisti Cyrus de la Rubia, konuya ilişkin değerlendirmesinde, şunları kaydetti:

"Alman sanayisinin durumu hala kötü. İmalat sektöründeki şirketlerin büyük çaplı işten çıkarmalar planladığına dair haberler neredeyse her gün gelmeye devam ettiği için insanlar sıkıntılarını hissediyor. PMI İstihdam Endeksi de bunu destekliyor ve 2023'ün ortalarından bu yana personel azaltımının hızlanma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Şimdiye kadar bu durum işsizlik oranını çok az etkilemiş olsa da yeni federal hükümetin harekete geçmesini ve Almanya'nın rekabet gücünü artırmasını daha da acil hale getiriyor."

Cyrus de la Rubia, Sermaye malları sektörünün bazı şirketlere göre jeopolitik belirsizlik nedeniyle ağır darbe aldığını aktararak, "PMI, bu sektörde durgunluğun derinleştiğine işaret ederken, ara malları sektöründeki gerilemenin üst üste ikinci ay biraz yavaşladığını gösteriyor. Genel olarak imalat sektöründeki durgunluk yeni yılda da devam edecek gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Almanya'da şirketler yeniden yapılanmaya giderek çalışanlarını işten çıkarmaya devam ediyor. Volkswagen, Bosch, Continental ve ZF Friedrichshafen, işten çıkarma yapılacağını duyuran şirketler arasında yer alıyor.

Alman otomotiv ve sanayi tedarikçisi Schaeffler, 5 Kasım'da 2 bin 800'ü Almanya'da olmak üzere Avrupa'da 4 bin 700 kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı.

23 Kasım'da otomotiv sektörünün önemli tedarikçilerinden Bosch, otomotiv biriminde 3 bin 800'ü Almanya'da olmak üzere, dünya genelinde 5 bin 500 kişiyi işten çıkaracağını, ayrıca üretim tesislerinde kısa mesaiye gidileceğini duyurdu.

Alman çelik üreticisi ve teknoloji firması ThyssenKrupp da 25 Kasım'da çelik biriminde 2030'a kadar 5 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını bildirmişti.

Alman ekonomisi, özellikle bölgedeki diğer ülkelere oranla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,3 küçülen ülke ekonomisi, üçüncü çeyrekte yüzde 0,2 büyüme kaydederek teknik resesyona girmekten kurtulmuştu.