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Alman şirketleri daha az yatırım yapmak istiyor

Almanya'daki şirketlerin artan belirsizlik ve ekonomide devam eden gerileme nedeniyle yatırım planlarını azalttığı bildirildi.

Oluşturma Tarihi 13 Aralık 2024 16:15

Son Güncelleme Tarihi 13 Aralık 2024 16:16

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Alman şirketleri için kasım yatırım beklentileri anketinin sonuçlarını yayınladı. Ifo'nun anketine göre, Almanya'da mart ayında 0,1 puan olan Yatırım Beklenti Endeksi, kasımda eksi 9,1 puan azalarak eksi 9 puana geriledi.

Özellikle imalat sektöründe Alman şirketlin bu yıl için yatırım beklentilerini önemli ölçüde azaltması dikkati çekti. İmalat sektöründeki yatırım beklenti barometresi mart ayındaki 1,4 puandan kasımda eksi 8,8 puana geriledi. Özellikle enerji yoğun olmayan sektörler daha temkinli yatırım yaparken, makine mühendisliği şirketleri de araç üreticileri gibi yatırımlarını azaltıyor.

Alman kimya şirketleri ise bu yıl planladıklarından daha fazla yatırım yaparken, bu şirketlerin yatırım beklentileri 3,1 puandan 12,6 puana yükseldi. Ifo Ekonomi Uzmanı Lara Zarges, ankete ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Yapısal konum sorunları ve ekonomik politika çerçevesine ilişkin yüksek düzeydeki belirsizlik nedeniyle şirketler yatırımlarını bekletiyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Alman ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,3 küçülmesinin ardından yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,2 büyüme kaydederek teknik resesyona girmekten kurtulmuştu. Alman ekonomisi, özellikle bölgedeki diğer ülkelere oranla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor. Ülke ekonomisinde, artan faiz oranları, konjonktürel riskler ve yapısal değişiklikler gibi nedenlerle büyümede zorluk yaşanıyor.

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