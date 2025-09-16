Almanya Başbakanı Merz: ABD ile çelik vergisi krizinde çözüme yakınız

CANLI BORSA
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa Birliği (AB) ile ABD'nin çelik ve alüminyumda yaşadığı gümrük vergisi anlaşmazlığının çözümü konusunda doğru yolda olduklarını söyledi.

16 Eylül 2025

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Alman Mühendisler Derneği (VDMA) tarafından düzenlenen 15. Alman Makine Mühendisliği Zirvesi'ndeki konuşmasında, AB ile ABD arasında gümrük ihtilaflarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

ABD ile çelik ve alüminyumda yaşanan gümrük vergisi anlaşmazlığının çözümü konusunda doğru yolda olduklarını vurgulayan Merz, "Ancak hala çözüme ulaşmamız gerekiyor ve bu yolda ilerliyoruz." dedi.

Merz, AB ile ABD arasındaki tartışmalı gümrük anlaşmasını ise "düşünülebilecek tüm çözümler arasında... en az kötü olanı" olarak niteledi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ile ticaret görüşmelerinin çok zor olduğunu belirten Merz, Washington'un tutumunun "serbest küresel ticaretin tüm taraflar için refahı artırdığı" şeklindeki temel inancıyla da çeliştiğini söyledi.

Merz, ABD'nin tutumunun AB'nin dünyanın diğer bölgeleriyle hızlı bir şekilde serbest ticaret anlaşmaları imzalamayı daha da önemli hale getirdiğini de vurguladı.

Almanya Başbakanı Merz, konuşmasında ayrıca hükümet olarak şirketlerin bürokratik yüklerini hafifleteceklerini bildirerek, "Ekim ayında, tek bir yeni yasa çıkarmayacağımız, aksine bir dizi mevcut yasa ve düzenlemeyi kaldıracağımız bir kabine toplantısı yapmayı planlıyorum." dedi.

Merz, Alman iş gücü piyasasını daha esnek hale getirme konusunda çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

Öte yandan, VDMA Başkanı Bertram Kawlath, Merz'den önce zirvede yaptığı konuşmada, ABD ile AB arasındaki gümrük anlaşmasının istikrar sağlamadığını belirterek, Avrupa makine mühendisliği şirketlerinin ABD'de yüzde 15 yerine yüzde 50'ye varan ithalat vergileri ödemek zorunda kaldığı eleştirisini yaptı.

